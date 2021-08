Quién es Edgar Elizalde, el nuevo zaguero de Peñarol con pasado en todas las selecciones juveniles

El joven de 21 años disputó sudamericanos sub 15, sub 17 y sub 20 con la celeste.

Muchos nombres se manejaron en los últimos días para cubrir la zona defensiva de Peñarol, diezmada ante la salida de un titular y referente como Fabricio Formiliano y de otro zaguero que alternaba como Rodrigo Abascal.

Los nombres de Maximiliano Falcón, de gran Campeonato Uruguayo 2020 en Rentistas, y el de Gastón Silva, de pasado en la selección uruguaya, fueron los que más fuerza tomaron. Sin embargo, ante la caída de esas dos operaciones, el ojo de la directiva apuntó a un jugador menos conocido para el público local, el de Edgar Elizalde.

Elizalde nació el 27 de febrero del 2000 en Casupá, Florida. Tiene 21 años, mide 1,81 centímetros y si bien es defensor central, puede cubrir el lateral izquierdo.

Las inferiores las hizo en Montevideo Wanderers. De allí partió siendo un adolescente en 2017 hacia Italia, donde firmó contrato por cinco años con el Pescara, que ese año descendió a la Serie B italiana.

El Pescara lo ha cedido en dos ocasiones, primero al Catanzaro de la tercera división italiana y este año al Juve Stabia de la misma divisional.

Dado que se fue muy joven a Europa, el contacto que ha tenido con el público futbolero uruguayo fue a través de las selecciones juveniles sub 15, sub 17 y sub 20.

En la sub 15 fue titular en el destacado sudamericano 2015 en el que Uruguay salió vice campeón detrás del Brasil liderado , entre otros, Vinícius Júnior. En ese equipo dirigido por Alejandro Garay Elizalde compartió con Juan Manuel Sanabria, Santiago Rodríguez, Facundo Torres, Gonzalo Nápoli y Tomás Chacón, entre otros.

Dos años después fue parte del plantel sub 17 que jugó el sudamericano. Solo disputó dos partidos en una selección eliminada en fase de grupos.

En 2019 Elizalde jugó cuatro de los nueve partidos del sudamericano que llevó a la celeste al mundial de la categoría. En el mundial jugó tres de los cuatro partidos, ingresando del banco en una zaga integrada por Ronald Araujo y Bruno Méndez. Uruguay quedó eliminado en octavos de final frente a Ecuador.

Elizalde llega por un préstamo de un año y es la tercera incorporación del aurinegro, luego del delantero Rubén Bentancourt y el lateral izquierdo Juan Manuel Ramos. Los tres podrán jugar solo por Copa Sudamericana en las próximas semanas. Luego, cuando comience el Clausura, podrán jugar por el fútbol local.