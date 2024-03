Randall Rodríguez viajó a Europa con Bielsa para la fecha FIFA: se siente "preparado" para atajar en Peñarol y "feliz por el sueño" de la convocatoria

Actualmente es el tercer arquero del aurinegro después de Washington Aguerre y Guillermo de Amores y aún no debutó.

El cuerpo técnico de la selección uruguaya partió este jueves rumbo a España para preparar los amistosos ante País Vasco y Costa de Marfil de los próximos días.

La Celeste jugará el 23 de marzo con País Vasco en Bilbao y el 26 en París ante Costa de Marfil. La lista de convocados aún no se conoció -más allá de filtraciones-, salvó por un jugador: Randall Rodríguez.

Dado que no es tenido en cuenta en Peñarol, el arquero acompañó a Marcelo Bielsa y sus asistentes en el avión que los lleva a Europa en esta jornada.

"Cuando salió la reserva estaba ansioso, se lo conté enseguida a mi familia. Para mí esto es un sueño, el máximo sueño al que aspira un jugador. Estoy ansioso y feliz de estar", dijo Rodríguez en rueda de prensa desde el Aeropuerto de Carrasco.

Randall, campeón del Mundial Sub-20 del año pasado, dijo que su objetivo en esta primera convocatoria es "sumar desde donde toque, aprender mucho y disfrutar".

Consultado sobre cómo vivía la falta de minutos en Peñarol, donde aún no ha debutado pese a sus destacadas actuaciones en la selección juvenil, respondió: "Estoy tranquilo, entrenando, sé que estoy preparando, así que intentaré siempre dar lo máximo", dijo. Actualmente es el tercer arquero del aurinegro después de Washington Aguerre y Guillermo de Amores y aún no debutó.

¿Cómo se explica que en Peñarol no tenga oportunidad y sea citado a la selección? "Estoy trabajando todos los días para que desde donde me toque poder dar lo máximo y me siento preparado para cualquier circunstancia", expresó el portero.

Finalmente, le deseó una pronta recuperación al habitual titular de la selección uruguaya Sergio Rochet y enfatizó que buscará aprender de Santiago Mele y Franco Israel, los otros arqueros reservados.