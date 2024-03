Recoba no se fue conforme tras el clásico y apuntó por un penal contra Carneiro: "Son situaciones que nos suceden bastante seguido"

"Esa jugada por lo menos era revisable", manifestó el DT "Tricolor".

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, dijo, tras el empate 0 a 0 con Peñarol, que se va con un sabor "agridulce" y apuntó que "hubo penal" sobre Gonzalo Carneiro que el árbitro y el VAR desestimaron.

"Felicito la actuación del árbitro, pero con esto no quiero dejar pasar por alto la falta a Carneiro. Para mí fue penal y no se cobró, pero son decisiones que se toman", manifestó Recoba en diálogo con Tenfield.

"Esa jugada por lo menos era revisable. Después la interpretación puede ser de una manera u otra, pero hubo contacto y no se cobró. No se empató por eso porque lo pudimos haber perdido, pero son situaciones que nos suceden bastante seguido", apuntó.

Respecto al partido, el "Chino" indicó que los primeros minutos Peñarol los "avasalló". "Después el equipo empezó a jugar y por momentos dominó el partido", añadió.

"Hubo ocasiones para los dos equipos. El futbol no es vida o muerte, hoy nos toca llevarnos el empate, pero no es lo que vinimos a buscar. Tuvimos las chances para ganarlo. Cuando el equipo empezó a jugar se notó, me voy tranquilo porque dejaron todo por el triunfo, no me voy contento", afirmó.