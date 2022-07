“Se dio vuelta enseguida”: la anécdota de Suárez con el Chino Recoba, que le había recomendado no volver al país

"Es complicado volver", le había dicho Recoba meses atrás al delantero. Sin embargo, luego cambió de parecer.

Luis Suárez brindó este domingo al mediodía su primera entrevista desde su vuelta a Nacional y contó cómo se gestó su llegada y agradeció los miles de mensajes de la hinchada tricolor.

En el intercambio con el periodista Facundo Ponce de León para la transmisión oficial del club, contó una divertida anécdota con Álvaro "Chino" Recoba".

El salteño contó que en marzo el exjugador tricolor había estado presente en la inauguración de las obras del Complejo Suárez ubicado en Shangrilá. Allí se dio un intercambio entre los dos y Suárez le consultó cómo había sido su vuelta al país.

"Para la familia fue muy complicado, pero después los niños se quisieron quedar. Terminé feliz en Uruguay. Es complicado volver, no vuelvas Luis, no vuelvas", contó Suárez que le dijo el Chino.

Meses después, cuando los tricolores comenzaron la movida #SuárezANacional para repatriar al delantero, uno de los mensajes que apareció en el celular del salteño fue del Chino. "Hola Luis. ¿Cómo estás? Me acuerdo que hace un tiempito hablamos esto de volver a Uruguay. Te acordás que te dije que no vinieras... pero no es mala", relató entre risas Suárez, y sentenció la historia: "Se dio vuelta en seguida, en tres meses se dio vuelta".

Finalmente, contó que también influyó que sus "referentes" futbolísticos -"El Loco Abreu, Diego Forlan, Ruben Sosa, Enzo Francescoli"- terminaron "jugando en el fútbol uruguayo".