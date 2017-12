Andrés Scotti: “El gran triunfo del proceso es que todo el pueblo se identifique con la selección”

El ex zaguero celeste se refirió al proceso de trabajo del Maestro Tabárez: ” El gran triunfo del proceso es que todo el pueblo se identifique con la selección y confiemos y creamos que todo es posible. Parte de una semilla que se plantó hace mucho tiempo, que es la semilla del respeto. Hoy se está cosechando”.

Sobre esto, agregó: “Es bastante simple, si vos sos de una manera a la larga te devuelven lo mismo. Creo que es lo que ha sembrado el Maestro desde sus palabras y sus hechos. En todos los momentos, en los embromados sobre todo, se mantuvo en una línea, nunca se apartó, y creo que la gente lo vio y lo supo valorar”.

A Andrés Scotti no le gustan los sorteos y no los mira. Cuenta que cuando en el 2010 jugaba en Argentinos Juniors se enteró el grupo que le había tocado a Uruguay cuando el médico del plantel le dijo: “Andresito, te vas a Sudáfrica dos semanitas y volvés”.

“Lo único que te da el sorteo es una planificación, saber fechas, saber ciudades”, aseguró. Dice que le da igual comenzar jugando con Egipto o con Alemania: “Para mí es indistinto, si estás en un campeonato de ese nivel están los mejores. Tampoco podés subestimar a nadie. Subestimar es el peor error que podemos cometer, la prensa y la gente. Hay que disfrutar y respetar a todos por igual”.

Además, dijo que la gente debe disfrutar del momento de la selección: “Es la primera vez que clasificamos a un mundial sin repechaje. Tenemos una selección impresionante, no quiero nombrar individualidades pero como colectivo me encanta. El compromiso de las dos figuras que tenemos arriba a la hora de recuperar las pelotas. Eso contagia hacia atrás. Nadie es más importante que todos juntos”.

Su experiencia en Rusia

Jugué cuatro años. A mí me costó mucho la parte social. Hacía poco que habían abierto el régimen, y estuve en pleno cambio. Yo vi crecer una ciudad en un 800%. Cuando llegué había un supermercado chico y almacenes. Cuando me fui había había ocho shoppings, el más grande de Europa, autopistas, todo impresionante. Después que los entendés, es un buen lugar para vivir. Yo al principio choqué mucho por la forma social, parece que están gritando y peleando por su vocabulario muy duro. Pero después que entendí, tengo el mejor de los recuerdos, me encariñé con muchísima gente.