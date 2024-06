"El resultado representa lo que sucedió en la cancha": el análisis de Bielsa tras el triunfo de Uruguay ante Panamá por la Copa América

"Tengo la expectativa de que la suma de partidos vaya puliendo algunos aspectos que por ejemplo hoy permitieron que un rival claramente inferior a Uruguay dominara 15 minutos del partido”, indicó el DT de la selección uruguaya.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, consideró en conferencia de prensa que el 3-1 obtenido en el debut celeste ante Panamá por la Copa América 2024 “representa lo que sucedió en la cancha”.

En la noche de este domingo, Uruguay le ganó a Panamá 3 a 1 en el debut de ambas selecciones en la Copa América de Estados Unidos. Los goles uruguayos los convirtieron Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña.

“El primer tiempo fue una actuación donde Uruguay evidenció superioridad respecto del rival. Debería haber obtenido más goles de los que consiguió. En el segundo tiempo hubo 15 minutos donde no jugamos bien. Ellos dominaron ese segmento del juego y crearon algunas situaciones que el resultado era de un solo gol de diferencia; si hubieran convertido, hubiera sido complicado para nosotros. A partir del minuto 20, volvimos progresivamente a dominar el juego, a llegar, a crear opciones”, afirmó Bielsa, y resumió: “El resultado me pareció representa lo que sucedió en la cancha”.

Con este escenario, el DT de la Celeste enfatizó en la diferencia que hubo entre el primer tiempo y el tramo del segundo tiempo en el que dominó el rival; no obstante, remarcó que esa superioridad fue momentánea, pero que igualmente obliga a corregir algunos aspectos de juego. “Es claro que las diferencias que se establecieron entre los dos equipos en el primer tiempo no autorizaban a pensar que a los 5 minutos del segundo tiempo un equipo que había sido dominado lograra convertirse en dominador. Ese es un factor que no debería haber sucedido”, indicó.

“El clima tenía una humedad muy alta, difícil de administrar la energía. Uruguay depende mucho de su dinámica. Pero si de 90 minutos, logramos imponer que el partido se jugara de acuerdo a nuestras pretensiones durante 70 o 75 minutos, la proporción es buena. No ignoro que hubo 15 minutos de dominio del rival, en el que el rival erró dos goles”, dijo.

Finalmente, Bielsa fue consultado sobre lo que viene, con los partidos ante Bolivia y Estados Unidos en el horizonte: “A lo que pueda aspirar Uruguay lo iremos construyendo partido a partido. Tengo la expectativa de que la suma de partidos vaya puliendo algunos aspectos que por ejemplo hoy permitieron que un rival claramente inferior a Uruguay dominara 15 minutos del partido”.