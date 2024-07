"Me hago especialmente responsable", dijo Bielsa, y valoró que la selección uruguaya intentó "todos los caminos posibles" ante Colombia

“Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido, si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel. No pudimos establecer la diferencia que creí que estábamos en condiciones de generar", apuntó el DT de la Celeste.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dijo que él se hace “especialmente responsable” por la derrota de Uruguay ante Colombia, un resultado que dejó a la Celeste fuera de la final de la Copa América.

Uruguay perdió 1 a 0 con Colombia con un gol de Jefferson Lerma en el minuto 39 por la segunda semifinal de la Copa América en el Bank of American Stadium de Charlotte, en la noche del miércoles. El equipo cafetero quedó con diez jugadores desde los 46 minutos, pero logró imponerse al conjunto de Bielsa pese a las variantes que realizó el técnico argentino para poder dar vuelta el resultado.

“Los momentos en los que pudimos desnivelar el partido, no lo conseguimos. Los detalles en estos partidos cuentan, en partidos tan disputados. Creo que el primer tiempo si bien no lo dominamos, fue un partido parejo, y deberíamos haber obtenido una diferencia, mínima, pero diferencia. En el segundo tiempo, con un hombre más, el partido se desnaturalizó, fue un partido con infinidad de interrupciones, más allá de que todo sucede dentro de las reglas, es imposible mantener un ritmo que haga que un equipo pueda desarrollar su juego”, apuntó Bielsa en rueda de prensa tras el encuentro.

Con esto, el DT de la Celeste estimó que Uruguay debió “haber creado más peligro”: “Deberíamos haber generado más situaciones de gol de las que generamos. Todos los caminos posibles los intentamos. Todos los jugadores creativos del equipo tuvieron participación. Intentar todo los caminos nos exime de las responsabilidad de haber podido desnivelar un partido que estábamos en condiciones de hacerlo”.

“Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido, si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel. No pudimos establecer la diferencia que creí que estábamos en condiciones de generar. Por lo cual, yo me hago especialmente responsable de no haber conseguido, disponiendo de jugadores aptos para superar al oponente, establecer una ventaja en el primer tiempo y aprovechar la superioridad numérica en el segundo”, dijo Bielsa, y concluyó: “Creo que si hubiéramos empatado el partido, habría argumentos para considerar que el empate fue justo”.