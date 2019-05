Nicolás Schiappacasse: “Me gusta el uno a uno, me gusta encarar e irme en velocidad”

El delantero de la Celeste sub-20 evaluó el segundo triunfo en fase de grupos, mientras que el técnico Gustavo Ferreyra recordó que "no está definida la clasificación".

Uruguay sub-20 ganó 2 a 0 este lunes ante Honduras por el Mundial de Polonia. Nicolás Acevedo y Nicolás Schiappacasse anotaron los goles del triunfo. Este último habló con la prensa al final del partido:

Nos costó. Era un equipo duro que venía de perder un partido, pero sabíamos que se nos iban a venir arriba por la situación que pasaban. Encontramos el primer gol en el primer tiempo y el segundo al final, por lo que nos vamos muy contentos.

Ellos jugaban de contraataque y se cerraban mucho en el fondo. Ese gol de pelota quieta lo veníamos trabajando y fue la clave para abrir el partido.

Me gusta el uno a uno, me gusta encarar e irme en velocidad. Me tocó en dos o tres ganadas y me voy tranquilo.