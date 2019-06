Tabárez desestima los antecedentes de Perú-Uruguay: “Los equipos van evolucionando”

El entrenador de la Celeste dijo que no se puede tomar como referencia el último partido contra los peruanos, en el que Uruguay perdió 2 a 1.

El último partido en el que Uruguay y Perú se enfrentaron fue por eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 en Lima. Los incas vencieron 2 a 1 a los charrúas. Tabárez habló sobre los antecedentes:

No puedo tomarlo como referencia, como tampoco el de la primera rueda en que les ganamos nosotros. Los antecedentes históricos no tienen mucha relación. Los equipos van evolucionando. Hay ciertas bases que permanecen, pero los equipos van incorporando futbolistas nuevos. Generalmente no hago esas comparaciones porque no significan nada.

Perú hizo una gran eliminatoria. Y Uruguay, que nadie dice nada, fue segundo en la eliminatoria. No nos basamos en eso para planificar el partido. La posición es la misma. El respeto que se le tiene al rival es la misma y vamos a tratar de limitar sus virtudes con un buen trabajo defensivo. A la hora de tener la pelota vamos a tratar de lastimarlos. Eso es lo que tratamos de hacer en todos los partidos. Confío mucho en los futbolistas de mi selección.