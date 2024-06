"Vamos demostrando partido tras partido cuál es la ilusión de todo el pueblo uruguayo": esto dijeron De la Cruz, Pellistri y Araújo tras el triunfo

La Celeste goleó 5-0 a Bolivia en Estados Unidos.

Uruguay selló un contundente triunfo ante Bolivia en la noche del jueves, en el marco de la segunda fecha de la Copa América 2024. En el Metlife Stadium, la Celeste se impuso 5-0, con goles de: Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. Dos de los autores de los tantos hablaron sobre el partido, y también una figura fundamental.

Nicolás de la Cruz no anotó, pero fue un jugador clave en el plantel celeste. Y así lo entendió él: “Más allá de los goles y de quién convierte, creo que hay que resaltar la gran actuación del equipo en líneas generales, defensivas, ofensivas, con grandes recuperaciones de pelota, con una gran intensidad en el partido durante los 90 minutos. Los goles son producto de ese gran esfuerzo”, afirmó tras el encuentro.

“Vinimos acá a jugar paso a paso, partido a partido. Ahora nos toca un rival muy difícil como es el anfitrión. Los dos rivales que tuvimos en la serie fueron complicados, pero vamos a dar batalla”, agregó el futbolista.

Consultado sobre si ahora la selección uruguaya se puede poner el traje de favorita, respondió: “Uruguay va demostrando partido tras partido qué es lo que quiere, cuál es la ilusión de estos 26 jugadores y de todo el pueblo uruguayo, y creo que vamos por buen camino”.

Por su parte, Facundo Pellistri, destacó el gran esfuerzo del equipo, pero remarcó que hizo implicó un desgaste que ahora deberán abordar para pensar en lo que viene. “No hay rivales fáciles entre comillas fáciles si no los llevás como nosotros queremos llevarlos: hasta el último minuto empujando. Ahora a recuperar, porque el desgaste es alto, pensando en el próximo partido”, dijo.

“Nosotros no nos preocupamos por los goles errados, porque lo más importante es que creamos mucho. Tenemos que seguir haciendo hincapié en la intensidad”, agregó.

En tanto, Maximiliano Araújo volvió a marcar en la Copa América luego del gol que anotó ante Panamá, y celebró que “gracias a Dios vienen saliendo muy bien las cosas”.

“Estoy muy feliz por el trabajo, creo que el grupo hizo un gran partido en muchos esfuerzos. Hoy pudieron entrar las que capaz el otro día no entraron. Por suerte pudimos anotar muchos goles y mantener el objetivo del cero en el arco”, dijo, y agregó: “Lo que más me importa es darlo todo. Tengo que afinar muchas cosas, creo que hoy no estuve fino como en las Eliminatorias. Pero estoy feliz y hay que seguir trabajando”.