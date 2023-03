“Si hay violencia, si me pasa algo a mí o a mi familia, responsabilizo al presidente de Peñarol”, dijo Ache tras ser “acorralado” por barras

Ache aseguró que Ruglio "incita a la violencia pero después dice que no puede controlar a la sociedad".

El dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en representación de Nacional, Eduardo Ache, apuntó este lunes contra el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, por lo que consideró "incitar a la violencia".

Ache fue "acorralado" por un pequeño grupo de barras de Nacional luego de la victoria tricolor en el Gran Parque Central ante River Plate.

Cuando se retiraba del estadio y brindaba una entrevista, "dos o tres" llegaron a increparlo por la decisión de la directiva del club de optar por no tener visitantes en el clásico del Clausura ante Peñarol.

"No voy a agrandar lo que pasó ayer, pero la verdad no se lo deseo a nadie. ¿Si tenían un viaje más grande y tenían un cuchillo qué hago? Me acorralaron, empujé a uno y salí caminando", relató en diálogo con Sport 890, y cuestionó que "se hagan los guapos con un viejo de 66 años".

"Dieron un pasito al costado y salí caminando tranquilo. Es gente que no tiene lugar en el fútbol. La mayoría de la gente de Nacional se manifestó en la tribuna callándolos y chiflándolos", destacó el expresidente tricolor. Durante el partido la barra mostró dos pancartas criticando a los dirigentes y cantaron: "Dirigentes, dirigentes, no se los decimos más, si no ponen visitantes, qué quilombo se va a armar".

Ache apuntó a Ruglio como responsable directo por el clima de discusión en el fútbol uruguayo.

"En 25 años jamás hablé de Peñarol, de sus dirigentes ni lo que tenían que hacer. Lo que sí tengo claro es a quién responsabilizo si hay violencia y es al presidente de Peñarol. En esto soy claro porque lo viví ayer. Hay límites que no debemos pasar. Este juego de me hago el victima lo entiendo, la picardía, es ponerse contra el sistema. Se aplica en la política y en el fútbol, lo apliqué yo en Nacional. Pero con límites", declaró.

"Si a mí me pasa algo, si a alguien de mi familia le pasa algo, yo tengo claro quién es el responsable. Cortemos con esto", sentenció, y pidió que "algún fiscal actúe de oficio".