Son aceptó disculpas de Bentancur por comentario de que los coreanos "son todos más o menos iguales" y el Tottenham dio por cerrado el tema

"La discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en nuestro Club", manifestó el club inglés en un comunicado.

El futbolista Son Heung-Min se expresó este jueves en redes sociales acerca del comentario de su compañero del Tottenham Rodrigo Bentancur sobre los coreanos.

Durante una entrevista en Canal 10 días atrás, el futbolista de la selección uruguaya dijo, en tono de broma, que los coreanos "son todos más o menos iguales".

Su comentario levantó críticas y, en redes sociales, todas las publicaciones de Bentancur se han llenado de usuarios cuestionando discriminación contra la comunidad coreana.

El mediocampista nacido en Nueva Helvecia (Colonia) pidió disculpas a las pocas horas de emitida la entrevista. “¡Sony hermano! Me disculpo contigo por lo sucedido, ha sido solo un muy mal chiste. Sabes lo que te quiero y jamás le faltaría el respeto o lastimaría ni a ti ni a nadie. ¡Te quiero hermano!”, escribió en una historia de Instagram el uruguayo.

La respuesta de su compañero llegó seis días después. "He hablado con lolo. Cometió un error, lo sabe y se ha disculpado. Lolo nunca quiso decir algo ofensivo intencionalmente. Somos hermanos y nada ha cambiado en absoluto. Ya hemos superado esto, estamos unidos y volveremos a estar juntos en la pretemporada para luchar por nuestro club como uno solo", publicó el delantero.

El Tottenham dio por cerrado el tema con un comunicado este jueves, asegurando que han "prestado ayuda para garantizar un resultado positivo en el asunto".

"Esto incluirá una mayor educación para todos los actores en línea con nuestros objetivos de diversidad, igualdad e inclusión. Apoyamos plenamente que nuestro capitán Sonny sienta que puede poner fin al incidente y que el equipo pueda concentrarse en la nueva temporada que se avecina. Estamos extremadamente orgullosos de nuestra diversa base de hinchas global y de nuestro equipo de juego. La discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en nuestro Club", manifestó el club inglés.

