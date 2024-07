"Sos el máximo ídolo para muchísimos": la emotiva videollamada, con sorpresa incluida, entre Suárez y dos hinchas uruguayos cuya historia se hizo viral

La AUF los invitó a los protagonista del video viral cantando el himno a la semifinal ante Colombia.

Diego y Sebastián, padre e hijo respectivamente, viven en Estados Unidos hace varios años, incluso el niño nació allí. En uno de los partidos de la selección uruguaya en esta Copa América se hicieron virales cantando el himno y abrazándose cuanto terminó.

Antes del partido por cuartos de final ante Brasil, fueron invitados al living de AUF TV. Ahí, Sebastián dijo que sus ídolos eran Luis Suárez, Darwin Núñez, Federico Valverde y Facundo Pellistri.

En determinado momento ingresó su hermana al living y atrás de ella tres de los futbolistas: Valverde, Núñez y Pellistri, pero faltaba Suárez.

Sin embargo, el máximo goleador de Uruguay no se iba a perder la oportunidad de saludarlos. Tras el partido en Brasil, el delantero hizo una videollamada con Diego y Sebastián y fue un momento muy emotivo para todos.

🥹 𝑆𝑢 𝘩𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟... Seba y Diego, los del himno, nos acompañaron en todos los partidos de la @CopaAmerica. Conocieron a Fede, Darwin y Facu, pero Luis quería hablar con ellos… #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/Ywkv5lYSM6 — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 8, 2024

"Ay Luchito no lo puedo creer, me voy a poner a llorar como un boludo", fue lo primero que dijo el padre.

"Estuve viendo videos de tu emoción cantando el himno y la verdad que es muy lindo. Tengo tres hijos que no se criaron en Uruguay y verlos cantar es una emoción muy grande para mí como padre, así que me imagino a Diego cómo se sentirá también verte cantar el himno y por eso me pongo en la situación de él; me gusta que los uruguayos que no nacieron en nuestro país lo vivan de la forma que los criamos nosotros", le dijo Suárez a Sebastián.

Diego, que no salía de la emoción, le contó al delantero que lo hizo "muy feliz" a él y a su hijo. "Soy hincha de Peñarol pero te sigo siempre", indicó.

"Lo que hacemos los jugadores es hacerle llegar todo nuestro sentimiento a la gente uruguaya. Con la edad que tengo son situaciones diferentes, pero las disfruto como si fuese la última. Amo el fútbol y a mi país", la respondió Suárez.

En ese momento, el máximo ídolo uruguayo los invitó por parte de la Asociación Uruguaya Fútbol (AUF) a ver la semifinal contra Colombia de este miércoles. "Los esperamos ahí y esperemos que sigan cantando el himno de esa misma forma y pasión", señaló.

"Sos enorme, un ídolo de generaciones. No sé qué decir, me encantaría algún día poder darte un abrazo y transmitirte un poco lo que sentimos y lo que representas para nosotros. Sos el máximo ídolo para muchísimos uruguayos", añadió el padre.

Por último, el delantero le dijo a Sebastián que se iban a conocer y el niño concluyó: "Vamo' Uruguay papá".