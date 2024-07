¿Suárez deja la selección? "Hay que disfrutar cada momento, no sabés si es el último, o si pueden seguir, lo disfruto como un niño", respondió

"Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo, del grupo. Hoy el caso de Suárez es aparte", dijo el "Pistolero" tras la obtención del tercer puesto en la Copa América.

Alzado en hombros por sus compañeros, Luis Suárez celebraba el tercer lugar de Uruguay en la Copa América de Estados Unidos 2024. Un gol suyo cuando el partido agonizaba forzó la tanda de penales ganada 4-3 ante Canadá.

El "Pistolero", con 37 años, cinco meses y 20 días, se convirtió en el goleador de mayor edad en la centenaria historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta, dándole a la selección uruguaya un empate 2-2 en el minuto 90+2 en el Bank of America Stadium de Charlotte.

El delantero del Inter Miami en la MLS pateó después con éxito en su turno en la definición desde los doce pasos.

La pregunta era inevitable: ¿era su despedida? "Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo, del grupo. Hoy el caso de Suárez es aparte", respondió el '9' al canal Directv. Habló con voz calmada, evitando dar demasiadas pistas sobre su futuro.

Minutos después, en una segunda nota con el mismo medio, volvió a ser consultado. "Es momento de hablar de todo lo bueno que se viene haciendo en la selección, del esfuerzo que hicimos hasta hoy. Nos teníamos que ir con una alegría, aunque nadie quiere jugar este partido", respondió.

Sobre las fotos y los abrazos con sus compañeros, respondió: "Lo hice la otra vez en la Eliminatoria pensando que era el último, me llevé un pedazo de red y me saqué fotos con la familia. Hay que disfrutar cada momento, cada etapa, no sabés si es la última, o si pueden seguir. Lo disfruto como si fuera un niño", respondió.

Los gestos de Suárez y el resto de los jugadores uruguayos durante los festejos, sin embargo, reforzaron las especulaciones en torno a su adiós con la Celeste.

Rodrigo Bentancur le abrazó con fuerza por segundos que parecían eternizarse, mientras el atacante sostenía el balón de su gol; una imagen que se repitió en la celebración con otros de los integrantes del equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa.

Han pasado 142 partidos desde que Suárez debutó con la selección absoluta de Uruguay en la era de Óscar Tabárez, el 7 de febrero de 2007. Sus 69 goles son un récord para la Celeste.

