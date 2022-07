Suárez le dijo a Fuentes que a Nacional "no quiere venir a retirarse, quiere venir pleno" y que lo "conmovió" la campaña de los hinchas

Además, Fuentes apuntó que el futbolista uruguayo “ha desechado muy buenas ofertas” porque “está priorizando competir y sabe que en Nacional va a competir”.

El presidente de Nacional, José Fuentes, se reunió este miércoles por la tarde con el futbolista Luis Suárez en Madrid (España). Tras salir de la reunión, Fuentes, que busca convencer al delantero salteño de jugar el segundo semestre de 2022 en el tricolor. afirmó que se está "muy cerca".

En la noche del miércoles, Fuentes volvió a hablar con Telemundo en territorio español, y remarcó “la importancia de la hinchada en todo este proceso”. “Él me dijo que si hubo algo que lo conmovió y lo tocó, fue toda las muestras de afecto. Que la hinchada siga por dos o tres días más este camino”, afirmó Fuentes en relación a la campaña #SuárezANacional. “Valora mucho a Nacional y valora esta locura linda que se generó”, agregó.

“Si mañana Nacional Luis Suárez está en Nacional, los grandes artífices son la hinchada”, consideró el presidente tricolor.

En tanto, Fuentes dijo que Suárez le había adelantado que “la familia era importante”. “Y hoy me dijo que la familia quería venir a Uruguay. Me contó que los hijos estaban jugando con el teléfono y de repente llegó y vio que estaban lagrimeando por los videos emotivos que vieron”, agregó.

Además, Fuentes apuntó que el futbolista uruguayo “ha desechado muy buenas ofertas” porque “está priorizando competir y sabe que en Nacional va a competir”.

“De todas las conversaciones, en esta siento que estamos más cerca y que los obstáculos se empiezan a derribar”, afirmó Fuentes.

“La decisión final es de él. Él está viendo algunas cosas. Está claro que a Nacional no viene por dinero. Primero porque Nacional no le puede pagar lo que vale. Si viene, viene por amor. Él siente que ahora está a pleno, él no quiere venir a retirarse a Nacional, quiere venir pleno. ¿Qué mayor plenitud puede haber que prepararse para un Mundial? Creo que estamos más cerca”, agregó el dirigente tricolor.

“La fecha la pone él. Sabe que tiene que venir unos días previos para jugar con sus compañeros. Me preguntó sobre el plantel”, contó Fuentes, y consideró que “jugadores del nivel de Suárez están acostumbrados a manejarse en un ambiente al que el fútbol uruguayo no está, es muy amateur”. “Vamos a tener que adaptar nuestra estructura para que salga todo bien”, agregó.

“La venida de Suárez favorece a todo el mundo, a los demás equipos, a la liga uruguaya, a la Conmebol, a los que venden chorizos en la esquina del estadio”, dijo Fuentes, y concluyó: “Me voy más contento de lo que vine. El encuentro fue auspicioso”.