Suárez recibió homenaje en Brasil y deslizó qué pasará con su futuro: "Me quedo con el cariño que me dio la gente de Gremio"

Luis Suárez recibió este martes la mayor distinción que otorga la Asamblea Legislativa del estado brasileño de Río Grande del Sur, la medalla del Mérito Farroupilha. El delantero uruguayo, jugador del Gremio de Porto Alegre, deslizó durante su discurso que este es su último tiempo en el club del país norteño. "Me quedo con el cariño que me dio la gente de Gremio", dijo.

El contrato con Gremio cae al final de esta temporada (en principio duraba hasta finalizar el 2024, pero acordaron que finalice en diciembre de 2023), y desde hace tiempo se especula con que Suárez viajará a Estados Unidos tras eso para jugar junto a su íntimo amigo, Lionel Messi, en el Inter Miami.

Minha esperança acabou aqui 😭😭 “A dor é de estar numa cidade em que deixa amigos, nossos filhos deixam grandes amizades, eu deixo um momento único que vivi que foi fazer gols nos clássicos mas fico com o carinho que me deu a torcida do Grêmio.” pic.twitter.com/2X7O3bFA8y — Planeta Tricolor (@PlanetaTri1903) November 28, 2023

"Es un honor recibir esta medalla. Le agradezco al pueblo de Río Grande del Sur por el cariño desde el primer días, es una confirmación de una gran decisión que tomé junto a mi familia de venir a un país muy querido", manifestó este martes en su discurso.

Es un orgullo muy grande el dolor que te da el estar en una ciudad donde dejás amigos, nuestros niños dejan grandes amistades, pero me quedo con el cariño que me dio la gente de Gremio y del Internacional, me he sacado muchísima fotos con sus hinchas y eso tiene que unir al fútbol y tiene que ser un mensaje a la sociedad en contra de la violencia", expresó.

"Es una premiación a todo el trabajo, el sacrificio", dijo al aceptar la distinción, y finalizó: "Muchísimas gracias a todos por el cariño y nos veremos pronto".

De esta forma, Suárez afronta sus últimos encuentros con la camiseta del Gremio. El club está quinto en el Brasileirao a cuatro unidades de los líderes Palmeiras y Flamengo a falta de tres fechas para el final del torneo.

Gremio deberá jugar ante el Goiás y Vasco da Gama de local, y cierra con el Fluminense de visitante.