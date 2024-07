"Un poco de empatía hubiera estado bueno": Rochet criticó que jugadores colombianos no hayan intercedido durante los incidentes

"Pasamos un momento feo. No es lindo ver que hay esos problemas y que tu familia está a dos metros", dijo el arquero.

El arquero de la selección uruguaya, Sergio Rochet, cuestionó la actitud de los jugadores colombianos en no interceder durante los incidentes que se dieron en la tribuna luego del partido que colocó a los cafeteros en la final de la Copa América.

¿Considera que hubo falta de empatía de los jugadores colombianos? "Sí, porque eran ellos los que estaban haciendo el problema. Entonces tendrían que haber venido a tranquilizar las aguas. Creo que nosotros fuimos respetuosos. Lo demostramos en la cancha. Un poco de empatía hubiera estado bueno. Eso va por cuenta de ellos", respondió en rueda de prensa luego del partido de este miércoles.

Los incidentes se dieron en la parte de la tribuna ubicada detrás del banco de Uruguay. Allí se encontraban muchas de las parejas, hijos y otros familiares de jugadores uruguayos. Una vez finalizado el partido, según señalaron los futbolistas, un grupo de hinchas colombianos se fue sobre el grupo de uruguayos ubicado en esa zona de la tribuna y comenzó a agredirlos.

Ante esto, según el relato de los jugadores y del propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, varios futbolistas se treparon a la tribuna en busca de proteger a sus familiares. Esto llevó a enfrentamientos a golpes de puño entre hinchas colombianos y jugadores como Darwin Núñez, Mathías Olivera, José María Giménez, Ronald Araújo, entre otros.

"Pasamos un momento feo. No es lindo ver que hay esos problemas y que tu familia está a dos metros. Se podría haber evitado, era obvio. Por lo que vi empezaron a arrojar cosas, se armó un revuelo y uno trata de estar afastado (lejos) de eso, pero cuando ves tu familia, todos intentamos subir y sacarlos de ese lugar", dijo el arquero de Internacional de Porto Alegre.

Sobre el partido, Rochet se manifestó "triste por la derrota y la forma en que se dio". "Se había creado una ilusión muy grande, toca poner el pecho a la situación", declaró.

"No fue el partido que esperábamos. Sabíamos que era un rival durísimo, la verdad que nos complicaron y con un hombre de más no pudimos encontrar el empate. Los últimos minutos nos entró la desesperación, ellos supieron jugar con el tiempo, algo que te saca de partido. Ahora a hacer autocrítica, mejorar, levantar la cabeza, porque no hay que borrar lo bueno que se hizo", cerró.