“Yo también me pregunto quién va a ser el '9' que va a venir a Peñarol, hoy estamos en cero", dijo Diego Aguirre

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre reconoció este domingo que Peñarol no tiene negociaciones avanzadas para contratar a un centro delantero a menos de una semana para que finalice el periodo de pases.

¿Quién va a ser el "9" que llegue a Peñarol para competir con Maximiliano Silvera? "Yo también me lo pregunto. Hubo nombres muy cerca, hasta por algunas horas pensábamos que estaban hechos, y no se concretaron. Hoy estamos en cero", declaró en diálogo con Polideportivo este domingo por la mañana.

El entrenador descartó la llegada de Maximiliano Gómez -"es más un sueño que una realidad"- y contó que le bajó el pulgar a una negociación de la dirigencia con el boliviano Marcelo Moreno Martins.

"Sí estoy contento con lo que ha llegado, podríamos estar mejor, sí. Pero estamos bien. Estoy conforme porque han traído muchos jugadores que he pedido. Estamos conformando un plantel muy competitivo. Ahora, lo ideal no pasa. Podríamos tener algún jugador más que se cayó", reflexionó sobre el periodo de pases.

Y en cuanto a los jugadores que, en sus palabras, se "cayeron", el que más idas y vueltas tuvo fue el marfileño Aké Loba. "Nada me sorprende, no es la primera vez ni va a ser la última que hay negociaciones que pensás que están cerradas y no se concretan. En este caso por irresponsabilidad de la gente que maneja al jugador que no cumplieron con lo acordado", criticó.

Aguirre dijo que "ya ha pasado lo mismo" en este periodo de pases, y mencionó a Maximiliano Romero, otro delantero que terminó jugando en Argentinos Juniors cuando su pase al aurinegro se daba por hecho.

Peñarol cuenta actualmente con Maximiliano Silvera como principal referencia de ataque. Sus suplentes son juveniles que han tenido muy pocos minutos en primera. José Neris continúa lesionado y se espera que pueda volver a las canchas a finales de febrero.