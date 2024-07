Más de 22.000 personas reestructuraron deudas con bancos e instituciones financieras en las primeras horas de aplicación del nuevo plan

A través de la web hubo más de 170.000 consultas.

Más de 22.000 personas reestructuraron sus deudas con bancos e instituciones financieras, en las primeras horas de aplicación del nuevo plan.

El programa de reestructura de deudas por créditos al consumo comenzó a las ocho de la mañana del jueves, por ahora exclusivamente a través de la página soluciondeuda.com.uy.

A las once de la mañana de este viernes, ya se había reestructurado 22.818 deudas correspondientes a 17.000 personas.

"Esto muestra la voluntad y vocación de pago que tiene la gente, pero también muestra que esta es una oportunidad excepcional y que la tiene que aprovechar. Esta oportunidad no se va a repetir, es por única vez. Esto va hasta el 15 de noviembre, si nosotros estuviéramos haciendo esto todo el tiempo el incentivo es a no pagar y eso no puede ser nunca así", apuntó Bárbara Mainzer, directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU).

En la misma página, soluciondeuda.com.uy, se informa sobre las condiciones y qué instituciones participan del programa. Hay bancos privados, el República e instituciones financieras.

Es para deudores irrecuperables categoría 5, con deudas de hasta $ 100.000 vencidas antes del 2022, y que tengan ingresos mensuales de menos de $ 100.000.

Se establece un convenio sin multas ni recargos hacia atrás o para adelante. Los montos menores a 5.000 pesos podrán ser completamente condonados.