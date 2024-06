Lustemberg: baja participación ciudadana en las elecciones internas no es "llamativa", pero "preocupa" a los políticos

Para la diputada, "va a ser una muy buena noticia hoy dentro del Frente Amplio validar la fórmula".

La diputada Cristina Lustemberg, referente del sector frenteamplista El Abrazo, que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi, dijo que la baja participación ciudadana en las elecciones internas no es "llamativa", aunque le gustaría que hubiera una mayor adhesión.

Ya en la sede del exintendente de Canelones, la legisladora indicó a Telemundo: "La baja participación política de una elección que es no obligatoria es algo que quizás nos preocupa a quienes estamos en política, (pero) no es llamativo. Las elecciones no obligatorias no convocan y a uno le gustaría que sí, que ojalá la ciudadanía tuviera una mayor adhesión".

Estos comicios tuvieron la particularidad de una baja participación: mientras que en 2019 votó el 39% de las personas habilitadas, a las 18:00 horas de este domingo apenas el 33% del padrón electoral se había acercado a las urnas.

"Como política me gustaría que más personas sientan la oportunidad de votar como una oportunidad de, a través del voto, consolidar hacia dónde piensa que va el país, qué opciones hay a nivel político. Siempre a mí me genera mucha reflexión cuando hay baja participación en un acto democrático como puede ser una elección", agregó Lustemberg.

Asimismo, la dirigente reafirmó que esta noche se conocerá la fórmula presidencial del Frente Amplio, tal como se había acordado en un pasado Plenario de esta fuera política. Para la diputada, "va a ser una muy buena noticia hoy dentro del Frente Amplio validar la fórmula".