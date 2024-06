Mujica resaltó la figura de "Pepe" Batlle en el PC y apuntó: "No quiero pensar que será sepultado por un novedoso almácigo de rabanitos"

"Me sorprende que hoy en plena campaña electoral, donde la intención es renovar y renovar, ni se le nombre", expresó.

El expresidente José Mujica dio un mensaje este jueves sobre el Partido Colorado y dijo que le "sorprende" que ningún precandidato de la fuerza política nombre a José Batlle y Ordóñez.

"Parece que no hubiera existido", afirmó. En un mensaje difundido por el canal de YouTube de su sector, el MPP, Mujica destacó que el Partido Colorado tiene "grandeza" y enfatizó que "la más importante se llamó Don José Batlle y Ordoñez".

En ese sentido, sostuvo que "Pepe" Batlle fue "un verdadero sembrador" en su época. "Me sorprende que hoy en plena campaña electoral, donde la intención es renovar y renovar, ni se le nombre", agregó a cuatro días de las internas del próximo domingo.

El expresidente afirmó que Batlle y Ordóñez luchó "a brazo partido" por el reconocimiento de la mujer en el país, fue él que tuvo "el coraje cívico" de conceder el divorcio por su sola voluntad "en un mundo de prejuicio".

"Fundaron una universidad femenina para que las familias conservadoras se animaran a mandar a sus hijas a estudiar porque hubo hombres famosos de esta patria que fundamentaron que la enseñanza para las mujeres les iba a hacer perder la dulzura del hogar", expresó.

"Sorprende que este Partido Colorado en renovación ni se plantea los temas de paridad con ese antecedente. Por ahí hay algunas candidatas que arrancaron muy tarde, no las conozco, hay una que me impresionó por el coraje cívico que ha demostrado", continuó, sin mencionar a ninguna precandidata en particular.

Por último, remarcó que el Partido Colorado es "un pedazo" de la patria. "Soy adversario, pero no enemigo, y he aprendido mucho de hombres de origen blanco y colorado, son un tesoro. No quiero pensar que Don 'Pepe' Batlle será sepultado por un novedoso almácigo de rabanitos. No merece nuestra historia", concluyó.