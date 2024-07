Sanguinetti: "Sin ninguna duda Ojeda es la renovación del PC" y es "deseable" que la fórmula presidencial se conozca esta noche

De todos modos, el referente de Batllistas -que apoyó la precandidatura de Tabaré Viera- instó a esperar los resultados oficiales de la Corte Electoral

El expresidente Julio María Sanguinetti, referente del Partido Colorado, dijo que Andrés Ojeda, que según las cifras de la Usina de Percepción Ciudadana sería el vencedor de esta interna partidaria, "sin ninguna duda es la renovación" de esta colectividad política.

El dos veces mandatario, además, destacó que el abogado penalista "tiene muchos años de actuación" y una "larga militancia" en las filas coloradas. A su vez, resaltó que el precandidato haya hecho "un llamado a la unidad partidaria y un espíritu fraterno".

Asimismo, Sanguinetti reiteró que sería "deseable" que la fórmula presidencial colorada se diera a conocer esta noche de domingo. "Tenemos que atenernos un poquitito a los números, y luego se verá con toda la celeridad del caso", indicó.

De todos modos, el referente de Batllistas -que apoyó la precandidatura de Tabaré Viera- instó a esperar los resultados oficiales de la Corte Electoral. "La larga vida política me enseña a esperar con prudencia los números reales. Esperemos un poquito", dijo.

Consultado sobre la baja participación ciudadana en estas elecciones internas, el exmandatario respondió: "Está claro que la elección no venía convocando. ¿Por qué causa? (...) Luego de aquel momento de eclosión, las internas dejaron de ser novedad; la gente no tiene los niveles de militancia tradicionales; el Partido Nacional parecía definido; el Frente no tanto, aunque parecía que sí", dijo.

"En segundo lugar, nos cuesta decirlo, pero la temperatura desalentó a mucha gente", agregó, y también se refirió a las vacaciones de julio y a los eventos deportivos que se pueden ver en televisión.