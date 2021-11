Llamando a todos los estudiantes: participa en el mayor concurso de fotografía con smartphone del mundo

El concurso está abierto a estudiantes de entre 18 y 24 años.

Huawei ha anunciado una nueva categoría solo para estudiantes que participan en el mayor concurso de fotografía de smartphones del mundo, los Premios NEXT-IMAGE 2021. Con el nombre de Student Focus, esta nueva categoría reafirma el compromiso de Huawei de fomentar la creatividad de los jóvenes.

Como empresa liderada por los consumidores, Huawei siempre busca formas innovadoras de involucrar a su audiencia. Tras constatar el aumento de la participación de los jóvenes, de los cuales aproximadamente el 40% del total de participantes en el concurso del año pasado eran jóvenes de 18 a 24 años, el premio Student Focus se convirtió en el siguiente paso natural para honrar el compromiso de Huawei de impulsar la próxima generación de jóvenes creativos.

El concurso está abierto a estudiantes de entre 18 y 24 años, en el que los 10 talentosos ganadores no solo recibirán el próximo HUAWEI P50, sino también el fondo de creación NEXT-IMAGE con un valor de 1,000 dólares, que les ayudará a alcanzar su potencial artístico. El tema de los premios NEXT-IMAGE de este año es "Better Together", un tema relevante para los estudiantes, ya que se reúnen con sus amigos y seres queridos para el comienzo del nuevo año académico. La fecha límite para que los estudiantes se inscriban es el 30 de noviembre de 2021 y el ganador del premio Student Focus será seleccionado por un jurado. Hay dos maneras de que los estudiantes extranjeros presenten sus candidaturas al premio, una es a través de la página web oficial y la otra es la autocandidatura a través de la Comunidad Huawei. Para más información, consulte la sección "Cómo participar" más abajo.

El HUAWEI P50, que forma parte del premio principal de este año para los ganadores del premio Student Focus, fue creado para la fotografía de clase mundial. Con la avanzada óptica HUAWEI XD y el motor de imagen XD Fusion Pro incorporados en el sistema de cámara de doble matriz, los ganadores del premio Student Focus pueden disfrutar de True-Chroma Shot, de una perfecta claridad de imagen, alto rango dinámico y capacidades mejoradas de instantáneas inteligentes, lo que aumenta su destreza fotográfica.

Esta nueva y emocionante categoría hecha solo para estudiantes es una nueva adición a los Premios NEXT-IMAGE de Huawei, que es el mayor concurso de fotografía de smartphones del mundo con más de 2 millones de entradas desde que el concurso comenzó en 2017[1]. Con una mecánica de inscripción sencilla y más de 70 oportunidades de ganar en todo el concurso, los estudiantes se unen a los fotógrafos aficionados de teléfonos inteligentes y a los narradores visuales de todo el mundo para iluminar la competencia por quinto año consecutivo.

Los premios NEXT-IMAGE de este año serán juzgados por un equipo de expertos en fotografía, procedentes de una amplia gama de orígenes y países de todo el mundo. El fotógrafo canadiense de deportes extremos Reuben Krabbe estará acompañado por Karen Smith, una renombrada crítica de arte del Reino Unido, y el productor de radio y televisión francés Olivier Chiabodo. El jurado tiene una idea de lo que es ganar premios de fotografía, ya que al fotógrafo ganador del Pulitzer y fundador del Centro de Fotografía de Shanghai, Liu Heung Shing, se une uno de los ganadores del gran premio de los NEXT-IMAGE Awards 2020, Lin Haiyin. El profesor de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la BNU, Yu Guoming, y el viceministro del Departamento de Marketing de Estrategia de Consumo de HUAWEI Consumer Business Group, Li Changzhu, completan el jurado.

10 categorías para celebrar la belleza de la narrativa visual

Con 10 premios en juego en la categoría Student Focus, Huawei alienta a los participantes a explorar diferentes perspectivas, formatos y condiciones de luz. Los Premios NEXT-IMAGE 2021, que empujan a los estudiantes a descubrir de forma creativa la diversidad y la belleza de la vida, cuentan con 10 categorías distintas para mantener el interés. En perfecta consonancia con los puntos fuertes de Huawei en la fotografía de dispositivos móviles, las categorías invitan a los estudiantes a sacar el máximo partido de las innovadoras funciones de sus teléfonos y a contar historias originales y atractivas a través de fotos y videos.

Retrato

Lo mejor de la fotografía de retrato es que cuenta historias humanas apasionantes mejor que las palabras. Ya sea de ti mismo, de un ser querido o de un modelo, envía tus mejores retratos.

Monocromáticas

Las imágenes monocromáticas eliminan los colores que distraen, ayudando al espectador a centrarse en los sujetos, las texturas, las formas, los patrones y la composición. Utiliza la fotografía en blanco y negro para reflejar la atmósfera, la diversión o la originalidad de la toma.

Color

Los smartphones de Huawei son famosos por su capacidad de producir fotos vibrantes y llenas de vitalidad. Muestra tus verdaderos colores expresándote a través de la fotografía del smartphone.

Instantánea

La fotografía te permite vivir el momento, animándote a capturar momentos y escenas definitorias. Crea una instantánea que cuente una historia impactante o inmortalice un recuerdo importante para siempre.

Noche

Gracias al poder de la IA, los smartphones Huawei capturan increíbles escenas nocturnas sin necesidad de flash. Sé creativo al amparo de la oscuridad y captura una foto nocturna para el recuerdo.

Telefoto

Para muchos usuarios de smartphones, las fotos con zoom suelen ser borrosas o de baja calidad. Ese no es el caso de Huawei. Utiliza el teleobjetivo para perfeccionar los detalles importantes y presume de la claridad de tus fotos con zoom.

Súper gran angular

Los objetivos gran angular permiten a los fotógrafos acercarse al máximo al sujeto sin excluir elementos cruciales del fondo. Utiliza tus habilidades de fotógrafo móvil para hacer que los espectadores sientan que están viendo la escena con sus propios ojos en lugar de a través de una fotografía.

Supermacro

En la fotografía, como en la vida, los pequeños detalles son importantes. Explora diferentes temas y técnicas de macrofotografía, mientras demuestras la capacidad de tu cámara para captar pequeños detalles de cerca.

Creador de historias

Graba y produce una película de 15 minutos o menos para expresar tu creatividad y compartir tu historia a través de imágenes en movimiento. Ocupa la silla del director mientras creas una obra maestra cinematográfica para mostrarla al mundo.

Narración de historias

A diferencia de las otras categorías que sólo permiten subir una sola foto, en esta categoría puedes utilizar un grupo de fotos (3-9 fotos) para expresar emociones, contar una historia, registrar cambios o descubrir tendencias.

Cómo participar

La forma más sencilla de participar es visitando https://gallery.consumer.huawei.com para enviar tus imágenes directamente en la página de inicio del concurso. También puedes visitar https://consumer.huawei.com/en/community para participar a través de la Comunidad HUAWEI y mantenerte conectado con los fans de Huawei de todo el mundo a través del tablero de mensajes en línea que está disponible en varios idiomas. La fecha límite para las inscripciones es el 30 de noviembre de 2021.

[1] Fuente del dato: Comité organizador de los premios HUAWEI NEXT-IMAGE