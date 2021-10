Stage te invita a visitar Being Van Gogh en el Centro de Arte Inmersivo de Montevideo Montevideo Shopping

"BEING VAN GOGH" muestra el período más productivo de la vida del artista, cuando se mudó al sur de Francia, en Arles.

Por primera vez a Uruguay el espectáculo multimedia “BEING VAN GOGH”, una experiencia inmersiva única sobre una de las figuras más famosas e influyentes de la historia del arte occidental: Vincent Van Gogh.

Vincent Van Gogh es un pintor postimpresionista holandés que vivió y trabajó a finales del siglo XIX. En solo 10 años, creó 930 pinturas, 1100 dibujos y bocetos. Durante su vida, el trabajo de Van Gogh nunca ganó reconocimiento. Vendió solo unas pocas pinturas y murió en la pobreza y la oscuridad. Hoy, Van Gogh lidera la cima de los artistas más famosos y reconocidos del mundo. Incluso aquellas personas que no saben nada de bellas artes reconocen sus obras de arte. Las pinturas de Van Gogh son tradicionalmente los lotes más caros y codiciados en cualquier subasta.

Su arte inspira a personas de todo el mundo. Se crearon muchas investigaciones, películas, obras de teatro y exposiciones para contar la historia de la vida y el arte de Van Gogh. Ahora presentamos un nuevo tipo de experiencia multimedia: un espectáculo inmersivo "BEING VAN GOGH". Un espectáculo que te sumerge directamente en el mundo interior, los sueños, esperanzas y miedos de un gran artista. Mantuvimos las características más fascinantes de una experiencia multimedia: pantallas gigantes, música espléndida y efectos especiales impresionantes, y agregamos actuaciones conmovedoras de la vida real y una historia real basada en las cartas de Van Gogh a su hermano Theo.

"BEING VAN GOGH" muestra el período más productivo de la vida del artista, cuando se mudó al sur de Francia, en Arles. Este período estuvo lleno de esperanzas, ideas e inventos artísticos. Van Gogh soñaba con crear el Southern Studio, donde pudiera vivir y crear hombro con hombro con sus compañeros artistas, para dar forma al arte del futuro. Sus obras más reconocidas se realizaron durante ese tiempo: Los girasoles, Terraza de café por la noche, La habitación, La noche estrellada y muchas otras. El estilo único de Van Gogh se formó en ese entonces. Es justo decir que este período fue la culminación de la vida y obra del artista.

La historia destaca muchos aspectos importantes de la vida y el trabajo de Van Gogh: sus relaciones con el hermano y la familia, sus ambiciones y decepciones, su pobreza y devoción por el trabajo, su búsqueda y dudas artísticas, recuerdos y presentimientos. Parece que el propio artista habla con la audiencia, porque el guión se basa en las cartas de Van Gogh. No hay ficción, solo una charla íntima y de corazón libre del propio artista. Este enfoque permite a los visitantes comprender la vida y el arte del gran maestro de la mejor manera.

La conmovedora historia de vida interpretada por el actor acompaña el espectáculo inmersivo: las destacadas obras de arte de Van Gogh se proyectan en enormes pantallas de pared y techo y rodean por completo a los visitantes. Hermosa música acompaña imágenes impresionantes.

Van Gogh buscó plasmar su condición emocional y espiritual en cada una de sus obras. Su vida entera estuvo llena de sufrimiento. Su profunda melancolía e inestabilidad mental se convirtieron en una fuente inagotable que llenó cada una de sus pinturas de un profundo contenido psicológico. Cada imagen es una representación sencilla de cómo el artista vio cada escena, interpretándola con sus ojos, mente y corazón. El temperamento explosivo de Van Gogh se convirtió en sinónimo de la imagen romántica de un genio despreciado.

La innovación del artista no fue solo en esa desnudez mental ilimitada que se representa a través de las pinturas, sino también en la nueva interpretación artística de la forma, el simbolismo del color, la expresión de la pincelada, que se usaron para definir las emociones personales. Aunque Van Gogh expresó su propia vida interior, sus emociones e impresiones sobrevivieron a través de generaciones y se convirtieron en una especie de símbolos universales de sentimientos profundos, que aún reconocen incluso las personas del siglo XXI.

Las pinturas del gran artista se almacenan en muchas galerías y colecciones privadas de todo el mundo: en los Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Rusia, etc. Mostrarlas en una sola exposición es un desafío casi imposible. La obra multimedia "BEING VAN GOGH", invita al espectador a familiarizarse con la historia de la vida del maestro a través de la galería más completa de sus pinturas. Más de 300 imágenes de pinturas de Van Gogh, bocetos y fotografías documentales se utilizan en el espectáculo inmersivo de una hora. No se pierda la gran experiencia. ¡Sé el primero en saber cómo es SER VAN GOGH!

Horarios:

De lunes a Viernes a partir de las las 13:00 hs.

Sábados, domingos, feriados y vacaciones, a partir 11.40 hs.