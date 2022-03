Activista ucraniana increpó a Boris Johnson: "Mujeres y niños están muertos de miedo por las bombas y misiles"

Preguntó por qué la OTAN no impone una zona de exclusión aérea en Ucrania para impedir a las tropas rusas bombardear a la población civil.

Una activista ucraniana recién llegada a Polonia tras salir de su país se convirtió este martes en el rostro de la desesperación de los desplazados al confrontar, con un emotivo alegato, al primer ministro británico, Boris Johnson, durante una rueda de prensa.

Daria Kaleniuk, directora del Centro de Acción Anticorrupción, interpeló a Johnson para preguntarle por qué la OTAN no impone una zona de exclusión aérea en Ucrania para impedir a las tropas rusas bombardear a la población civil, y también se preguntó sobre la efectividad de las sanciones a los oligarcas.

"Las mujeres y niños ucranianos están muertos de miedo por las bombas y misiles que caen desde el cielo. El pueblo ucraniano están pidiendo desesperadamente que se proteja nuestro cielo, con una zona de exclusión aérea", dijo.

Western powers must enforce a no-fly zone over Ukraine to stop an unfolding humanitarian catastrophe, Daria Kaleniuk, a Ukrainian activist from the NGO Anti-Corruption Action Centre, said in an impassioned plea to British Prime Minister Boris Johnson https://t.co/xtTO1CboHr pic.twitter.com/3D3xCwdqjt

— Reuters (@Reuters) March 1, 2022