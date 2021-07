Alberto Fernández dijo que Argentina fue el país que más vacunó en la última semana, pero las cifras muestran otra cosa

Varios países mantienen un ritmo de vacunación más alto al argentino, incluido Uruguay.

El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró este lunes que su país fue el que más vacunó contra el coronavirus durante la semana pasada, sin embargo, los datos muestran que hay varios países con un ritmo más rápido, entre ellos, Uruguay.

"La semana pasada fuimos el país del mundo que más vacunó", dijo el mandatario, según consigna Clarín, al encabezar el acto de lanzamiento del Programa Conectar Igualdad Ushuaia.

El portal Our World In Data, referente en cuanto a datos de la pandemia, detalla que Argentina vacunó al 0,77% de su población cada día, en el promedio móvil semanal calculado a este domingo. El promedio móvil de Uruguay se ubica en 0,87% este domingo.

Países como Canadá, Italia, Bélgica y Turquía también vacunaron más durante la última semana.

A su vez, Suecia, Portugal, España, Irlanda y Dinamarca mantienen un ritmo de vacunación mayor al argentino, pero el portal Our World In Data no presenta datos de los últimos días, por lo que no se puede presentar el promedio móvil del domingo.

Si se toma literalmente las palabras de Fernández y se calcula la cantidad de dosis administradas sin tomar en cuenta el porcentaje de población, Argentina queda más abajo en la tabla, superado por países con poblaciones superiores como India, China, México e Indonesia, entre otros.