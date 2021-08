Alberto Fernández reconoció error por fiesta en Olivos: "Fabiola convocó a sus amigos a un brindis que no debió hacerse"

La filtración de fotos desató un escándalo en plena campaña electoral, y la oposición pretende llevar a Alberto Fernández a juicio político.

El presidente argentino, Alberto Fernández, reconoció este viernes que fue un error la celebración de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020 durante la parte más dura de la cuarentena obligatoria.

"El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido", dijo Fernández, cuando fue interrumpido por los aplausos de los presentes en la conferencia de prensa.

El mandatario reconoció que debió tener "más cuidados", que "evidentemente" no tuvo.

"Todo lo supieron porque nosotros lo contamos, no ocultamos nada. Están los listados de quién entró y salió de Olivos (residencia presidencial). Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir", señaló, antes de ser otra vez interrumpido por un minuto de aplausos, que respondió: "No saben lo bien que hace recibir la comprensión de los hombres y mujeres".

La filtración de fotos desató un escándalo en plena campaña electoral, y la oposición pretende llevar a Fernández a juicio político.

Las imágenes, publicadas este jueves en las portadas de los principales periódicos de Argentina, muestran a una decena de personas, entre ellas el presidente celebrando el cumpleaños de su pareja sin distanciamiento y sin tapaboca en un momento en que regía un decreto presidencial que, entre otras cosas, prohibía realizar reuniones sociales, bajo amenaza de ser sancionado.

Con información de EFE