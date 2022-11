Argentina anuncia nuevo dólar para extranjeros: todo lo que tenés que saber sobre este incentivo cambiario que busca atraer a turistas

Los turistas no residentes en Argentina que hagan cualquier tipo de gasto con tarjeta de crédito o débito emitida por un banco extranjero, pagarán sus consumos facturados en pesos argentinos a la cotización del denominado "dólar MEP"

Argentina creará un incentivo cambiario para atraer a turistas extranjeros que abonen sus gastos con tarjeta de débito o crédito y así aumentar el ingreso de divisas, en momentos en que el país de la vecina orilla necesita incrementar sus reservas monetarias.

Según informaron este miércoles fuentes oficiales, el Banco Central argentino ya no obligará a las empresas de tarjetas de crédito a liquidar los gastos de los extranjeros al tipo de cambio oficial sino que, desde el viernes próximo, podrán hacerlo por medio del mercado financiero a un tipo de cambio mucho más conveniente.

En la práctica, los turistas no residentes en Argentina que hagan cualquier tipo de gasto con tarjeta de crédito o débito emitida por un banco extranjero, pagarán sus consumos facturados en pesos argentinos a la cotización del denominado "dólar MEP", que este miércoles cotizaba 290,44 pesos por unidad. Bajo el régimen aún vigente, deben pagar a un tipo de cambio oficial de 164 pesos.

La aplicación de esta cotización oficial tan desfavorable ha desincentivado en la práctica los gastos con tarjetas por parte de los turistas, que se han volcado a viajar a Argentina con dólares en billetes para cambiarlos en el mercado informal, donde la moneda estadounidense cotiza a 291 pesos por unidad.

Esto, por un lado, desalentaba los viajes a Argentina por parte de turistas, principalmente de Europa y Estados Unidos, acostumbrados a pagar con tarjeta y no llevar tanto efectivo y, por el otro lado, generaba menos ingresos formales de divisas para el país.

Con el nuevo sistema, los turistas se evitarán la incomodidad de tener que viajar a Argentina con billetes, el engorro y los riesgos de acudir al mercado cambiario informal.

Más reservas

Según cálculos oficiales, en 2019, antes de la irrupción de la pandemia y con flujo de turistas normal, ingresaban a Argentina entre US$ 200 y us$ 250 millones por mes, derivados de los gastos de los turistas extranjeros con tarjetas. Ese promedio es ahora de unos US$ 30 millones anuales.

El Gobierno calcula que, en lo que va del año, los turistas extranjeros han hecho gastos en el país por unos US$ 2.500 millones, de los cuales solo 15 % ingresó a la reservas del Banco Central.

Las autoridades argentinas esperan que una mayor liquidación de los dólares del turismo aumente la acumulación de reservas monetarias en el Banco Central, en momentos en que Argentina se esfuerza por cumplir con el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) de sumar este año US$ 5.800 millones de reservas.

Según los cálculos oficiales, en los últimos dos meses de este año pueden ingresar US$ 1.100 millones por la vía del turismo receptivo.

El Gobierno cree que la medida tendrá, además, un impacto positivo en la formalidad fiscal y en la recaudación tributaria y permitirá bajar la "brecha cambiaria" entre los distintos tipos de cambio que conviven en Argentina, ya que una mayor oferta en el "dólar MEP" haría bajar las cotizaciones de los dólares financieros y del informal.

Recuperación del turismo

Con este incentivo cambiario, Argentina espera un "salto importante" en la llegada de turistas, no tanto de los provenientes de países limítrofes -acostumbrado a los laberintos cambios de Argentina- sino de los de Europa y Estados Unidos, con una cultura asentada de consumo con tarjetas.

Argentina aún no recupera los niveles de llegadas de turistas de 2019, pero espera lograrlo en los próximos meses. "El turismo receptivo es uno de los sectores que más atrasado venía en la recuperación pospandemia. Esta medida de verdad va a cambiar el escenario. Le va a dar mucha más seriedad al país para el turista extranjero", destacó Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

EFE