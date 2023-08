Asesinato de candidato presidencial en Ecuador: hay seis detenidos; el presidente Lasso decretó estado de excepción por 60 días

Producto del atentado también quedaron heridas al menos otras nueve personas que fueron trasladadas también a un centro médico, entre ellas una candidata a asambleísta y dos policías.

Seis personas fueron detenidas durante la noche de este miércoles presuntamente involucradas en el asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, víctima de un atentado con disparos a la salida de un mitin de su campaña electoral en Quito.

Las detenciones se realizaron durante una serie de allanamientos realizados en Conocoto y San Bartolo, dos barrios de la capital ecuatoriana, según informó la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales.

Al mismo tiempo, la Fiscalía procedió con el levantamiento del cadáver de Villavicencio del centro médico a donde había salido trasladado tras el atentado y lo envió a una morgue para su autopsia.

El Ministerio Público también informó más temprano del deceso de un sospechoso del crimen que fue capturado tras mantener un tiroteo con el personal de seguridad.

De acuerdo a la misma Fiscalía, este supuesto autor del atentado fue conducido primero a un juzgado de Quito y luego a un centro médico, en cuyo trayecto la ambulancia de los bomberos que lo transportaba confirmó su deceso.

Producto del atentado también quedaron heridas al menos otras nueve personas que fueron trasladadas también a un centro médico, entre ellas una candidata a asambleísta y dos policías.

Villavicencio, de 59 años, era uno de los ocho candidatos inscritos para suceder a actual presidente, Guillermo Lasso, en las elecciones generales extraordinarias convocadas para el próximo domingo 20 de agosto, y como al resto, le había sido facilitado un resguardo policial.

El periodista y exasambleista había denunciado semanas atrás amenazas de muerte en su contra, en medio de una campaña electoral que gira en torno a la peor crisis de seguridad que azota a Ecuador, que cerró 2022 con una tasa de 25,32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tiene registro.

Este auge de homicidios está vinculado principalmente, según el Gobierno, al crimen organizado y el narcotráfico, que en los últimos años se ha hecho fuerte en la zona costera del país, donde ha convertido a los puertos ecuatorianos en grandes trampolines de la cocaína que llega a Europa y Norteamérica.

Villavicencio, que por sus revelaciones periodísticas sobre corrupción se había convertido en un enemigo acérrimo del expresidente Rafael Correa (2007-2017), planteaba un combate frontal contra la corrupción y contra las mafias que operan en Ecuador.

El asesinato del candidato ha conmocionado a Ecuador, sumido en una profunda consternación que ha llevado a algunos de sus rivales a suspender sus campañas electorales.

Estado de excepción

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este jueves el estado de excepción a nivel nacional por 60 días tras el asesinato de Fernando Villavicencio.

En un mensaje a la nación tras una larga reunión del comité de seguridad del Estado, Lasso ratificó que las elecciones generales extraordinarias se celebrarán el próximo 20 de agosto, como estaba previsto, pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional como parte del estado de excepción.

"Ante la pérdida de un demócrata y de un luchador, las elecciones no se suspenden. Estas se tienen que realizar, y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida y la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país", dijo el mandatario.

Producto de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador por el auge de la delincuencia y la violencia del crimen organizado ya había decretado actualmente un estado de excepción desde finales de julio, también por 60 días, en las provincias de Manabí y de Los Ríos, así como en el municipio de Durán, del área metropolitana de Guayaquil.

Las declaratorias de estados de excepción, que además del despliegue de militares en las calles para apoyar la labor de la Policía implican la suspensión de algunos derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, han sido una medida recurrente por parte de Lasso para aplacar picos de criminalidad.

El mandatario, que decretó también tres días de luto nacional por la pérdida de Villavicencio, afirmó que el atentado "es un crimen político que adquiere un carácter terrorista".

"No dudamos que es un intento de sabotear el proceso electoral. No es coincidencia que se produzca a pocos días de la primera vuelta presidencial", señaló Lasso.

"A quienes buscan amedrentar al Estado, no vamos a retroceder, el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar al poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas", añadió.

Lasso detalló que el atentado se produjo alrededor de las 18:15 hora local (23:15 GMT) "y provocó el enfrentamiento entre los policías que resguardaban a Fernando Villavicencio y los asesinos", entre los que uno falleció a causa de las heridas, tras haber sido capturado.

"Los asesinos, para cubrir su huida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada", indicó el jefe de Estado.

"Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena", agregó.

