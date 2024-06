Biden pidió disculpas a Zelenski por el retraso en la aprobación del paquete de ayuda a Ucrania y anunció nuevo respaldo de US$ 225 millones

El anuncio de este viernes incluye misiles para defensa antiaérea, municiones para el sistema de lanzacohetes Himars, proyectiles y misiles de artillería, y granadas.

El presidente Joe Biden comunicó este viernes a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, una nueva ayuda de Estados Unidos por US$ 225 millones.

"Estados Unidos siempre estará con ustedes", dijo Biden durante un encuentro en París con Zelenski, que le agradeció el "enorme apoyo" de Washington en su guerra para defenderse de la invasión rusa.

"Ustedes no se doblegaron, no cedieron", dijo Biden, quien le presentó sus "disculpas" por los meses de negociaciones que precedieron a la complicada adopción por el Congreso estadounidense de un paquete de ayuda de US$ 61.000 millones a Ucrania.

Según un comunicado del Pentágono, el anuncio de este viernes incluye misiles para defensa antiaérea, municiones para el sistema de lanzacohetes Himars, proyectiles y misiles de artillería, y granadas.

Ambos líderes se encuentran en Francia con motivo de las ceremonias del 80º aniversario del Desembarco de Normandía, que reunieron el jueves en el noroeste de Francia a líderes occidentales junto a Zelenski, pero sin su par ruso, Vladimir Putin.

Ante la Asamblea Nacional francesa (cámara baja), Zelenski aseguró que "Europa ya no es un continente de paz" y que Putin es un "enemigo común" de Ucrania y Europa.

En presencia del presidente ucraniano, el grupo de armamento francoalemán KNDS oficializó este viernes la creación de una filial en Ucrania para producir equipos y municiones.

Los países occidentales aumentaron su ayuda a Kiev cuando Rusia gana terreno en su ofensiva lanzada en febrero de 2022 para invadir Ucrania.

El jueves por la noche, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el suministro de cazas Mirage-2000 y el entrenamiento de pilotos ucranianos en Francia a partir de este verano boreal.

Macron indicó también que Francia había propuesto formar a 4.500 soldados en territorio ucraniano.

El Kremlin acusó este viernes a Francia de estar "dispuesta" a "participar directamente en el conflicto" en Ucrania.

