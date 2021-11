Burdel austríaco ofrece entradas gratuitas a clientes que se vacunen contra el Covid-19

En el caso de las mujeres, como no tienen permitido el ingreso, se les ofrece un vale para el club de fitness cercano.

Un prostíbulo en Viena, Austria, ofrece entrada gratuita y traslado a un centro de salud a aquellos hombres que se vacunen contra el Covid-19. Como parte de esta promoción, también ofrecen una sesión de 30 minutos con la "dama" de compañía de su elección, según informó la agencia de noticias Reuters.

En el caso de las mujeres, como no tienen permitido el ingreso al burdel, se les ofrece un vale para el club de fitness cercano, agregó CNN.

A raíz de la pandemia, este establecimiento austríaco registró entre 30% y 40% menos de visitas que en circunstancias normales. "El negocio no es tan bueno porque mucha gente no viene por miedo al coronavirus, y tenemos muchas normas del gobierno. Tenemos la norma 2G, por lo que no se puede entrar en cualquier pub o en cualquier restaurante o bar", indicó a CNN el propietario del burdel Funplast, Christoph Lielacher.

Según informó la agencia EFE este miércoles, Austria ha contabilizado en las últimas 24 horas un total de 11.398 nuevos contagios de Covid-19, cifra que bate el anterior récord absoluto desde el inicio de la pandemia, de 9.943 casos, registrado el pasado sábado.

El número de infecciones activas en el país de 8,9 millones de habitantes ha subido hasta 85.611 casos, 6.372 más que ayer, mientras que la incidencia acumulada en siete días se sitúa en 714 contagios por cada 100.000 habitantes.

Los datos publicados este miércoles por las autoridades sanitarias confirman que Austria sufre la expansión más rápida del SARS-CoV-2 desde su primer brote en marzo de 2020.

No obstante, con 2.237 pacientes de Covid hospitalizados la ocupación de las camas en las clínicas no ha llegado aún a los niveles más altos del pasado invierno, cuando se cerraron las escuelas, tiendas, locales de gastronomía y hoteles.

En todo caso, preocupa la creciente carga en las unidades de cuidados intensivos (uci), donde actualmente se atienden a 413 enfermos graves, unos 300 menos que en otoño del año pasado.

Lenta vacunación

El empeoramiento de la situación epidemiológica es atribuido en parte al relativamente bajo índice de inmunización de la población, que se sitúa en el 63,5 % (con pauta completa), aunque también a la temporada fría y al descenso de la protección inmunológica que se produce después de un tiempo de la administración de una vacuna.

El Gobierno austríaco, integrado por conservadores y ecologistas, ha introducido algunas restricciones para los no vacunados.

Así, quien no tenga la pauta completa de una vacuna o un certificado de curación no puede acceder a restaurantes, hoteles, o servicios como los de peluquería, masajes y cosmética.

Además, en los puestos de trabajo se exige tener un comprobante de vacunación, curación o un reciente test PCR negativo.

Estas medidas parecen haber surtido cierto efecto, ya que en los últimos días ha aumentado notablemente el nivel de vacunación.

Con información de EFE