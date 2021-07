"Devastador": lo que dijo epidemióloga de la OMS sobre las aglomeraciones para celebrar final de la Euro

"SARSCoV2 y la variante Delta sacarán ventaja de personas no vacunadas, en lugares abarrotados, sin tapabocas, gritando, cantando", escribió Maria Van Kerkhove en su cuenta de Twitter.

Grandes concentraciones de gente como las que hubo este domingo para celebrar la victoria de Italia en la Eurocopa pueden contribuir a un aumento de los contagios de Covid-19, en un momento en el que la curva de casos nuevos está creciendo debido a la aparición de la variante Delta, advirtieron este lunes expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más de 60.000 espectadores asistieron al partido entre Italia e Inglaterra en el estadio Wembley, cerca de Londres, cuyo aforo se elevó al 75% para la ocasión y donde "un pequeño número de personas" sin entradas consiguieron ingresar, según la policía londinense y un portavoz del estadio. Además, miles de aficionados ingleses se habían congregado desde la mañana en los alrededores para participar en la fiesta, salpicada por algunos incidentes. También se generaron aglomeraciones más tarde, durante los festejos cuando Italia se coronó campeón de la Eurocopa.

"Es comprensible querer celebrar, pero el virus se extiende a menos que los asistentes a esas celebraciones estén vacunados, se hayan hecho test y sean población de bajo riesgo", señaló en rueda de prensa el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

En tanto la jefa de la Unidad Técnica de la OMS para el Covid-19, Maria Van Kerkhove, calificó en su cuenta de Twitter como "devastadoras" las imágenes de grandes celebraciones en las calles, protagonizadas por muchos jóvenes.

"¿Se supone que debería estar disfrutando presenciar la transmisión que está frente a mis ojos? La pandemia del Covid-19 no descansa esta noche. SARSCoV2 y la variante Delta sacarán ventaja de personas no vacunadas, en lugares abarrotados, sin tapabocas, gritando, cantando. Devastador", escribió.

