El trabajo ucraniano para recuperar soldados capturados y la iniciativa "Quiero vivir" para "ayudar a militares rusos a rendirse"

La sede de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra recibe a familias que buscan obtener información sobre sus familiares militares desaparecidos en combate.

Unos 2.600 soldados ucranianos que han caído en manos de los rusos han sido repatriados, según los datos oficiales informados a un equipo de Telemundo en Ucrania. Este trabajo cae en manos de la sede de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, creada en 2014 pero que multiplicó su trabajo a partir de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

A la sede, visitada por Telemundo este lunes, llegan las familias de militares desaparecidos en combate con la esperanza de que las tres dependencias que trabajan en la localización den con ellos.

Pero no es fácil, aseguran. Desde Rusia no se brinda información creíble, lo que lleva a que de cada 10 propuestas de intercambio, con suerte una próspera.

Se trata de un trabajo complejo que habitualmente tiene como contrapartida la devolución de ciudadanos rusos que han sido capturados.

"Es muy difícil buscarlos, encontrarlos y liberarlos porque para Rusia no es una guerra. Ellos reconocen el conflicto, no como un conflicto habitual, no como una guerra habitual y es muy difícil negociar con Rusia para liberar a nuestros soldados y oficiales. Los familiares de prisioneros de guerra y personas perdidas están en una situación muy difícil porque a veces no tienen información de sus parientes por un tiempo largo. Es importante apoyarlos, ayudarlos a sobrevivir y en caso que su pariente sea liberado, también tienen que estar preparados para apoyarlo a él", dijo a Telemundo Petco Valsenko, funcionario de la institución.

Esta dependencia funciona dentro de la inteligencia ucraniana, ya que gran parte de los datos que se consiguen son por vías externas, dado que los rusos no suelen dar información. Por esto son cautos a la hora de dar datos: no dicen cuántos prisioneros rusos tienen, cuántos han regresado y cuántos ucranianos se encuentran presos en Rusia. Lo que sí aseguran es que allí no se respetan los derechos, que son objetos de torturas diarias y privaciones y que llevan registros de todas esas violaciones.

El gobierno de Ucrania se precia además de tener un sistema que permite a los soldados rusos que no quieren pelear o resuelven rendirse, ir prisioneros y luego poder apelar a refugio en Ucrania y otros países de Europa. La iniciativa se llama "Quiero vivir".

"Ayuda a soldados rusos a rendirse en caso de que no quieran ser asesinado o heridos en la línea de batalla. Por supuesto tenemos condiciones especiales para los soldados rusos. Cada dos días tenemos una operación especial para ayudar a rendirse a los soldados. En general, se trata de más de 300 personas, que tenemos en contacto. En su mayoría se trata de soldados rusos que quieren rendirse y no participar en una guerra tan criminal", cerró Valsenko.