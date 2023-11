Elecciones en Argentina: Massa reconoció la derrota y Milei será el próximo presidente

"Los resultados no son los que esperábamos", dijo Massa ante sus correligionarios, y agregó que ya había hablado con Milei para felicitarlo por su triunfo.

"Los resultados no son los que esperábamos", dijo Massa ante sus correligionarios, y agregó que ya había hablado con Milei para felicitarlo por su triunfo. "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", comentó el peronista, actual ministro de Economía de Argentina.

Sobre las 20:20 horas -con el 87% de las mesas escrutadas- Milei había obtenido el 55,9% de los votos y Massa el 44%.

Milei, candidato de La Libertad Avanza, asumirá la presidencia del país vecino el próximo 10 de diciembre.

"Quiero contarles desde lo personal que hoy termina una etapa en mi vida política, seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades", adelantó Massa sobre el cierre de su discurso.

🇦🇷Algarabía en el búnker de Milei tras las palabras de Massa. El libertario es el nuevo presidente electo y así lo viven sus militantes👇 pic.twitter.com/Tdx8zW3WN7 — Telemundo (@TelemundoUY) November 19, 2023

La noticia fue recibida con júbilo afuera del búnker de Milei, donde se congregan miles de simpatizantes del economista a la espera de su discurso tras su victoria electoral de este domingo.