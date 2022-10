Elon Musk entró a la sede de Twitter con una pileta de manos a cuestas y se especula que la compra de la red social prosperó

El jefe de Tesla trató de negociar una rebaja del precio de la operación, pero Twitter no aceptó.

El empresario Elon Musk publicó este miércoles un video en el que se le ve entrar sonriente en la sede de Twitter con un lavamanos a cuestas, dando a entender que la compra de la red social llegó a buen puerto.

En su cuenta en esa plataforma, el multimillonario escribió: "Entrando en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!", un mensaje que incluía la palabra "lavamanos" en inglés, a la que hacía referencia en clave de humor durante su entrada en el edificio.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

Musk, por mandato judicial, debe completar la adquisición de Twitter por los US$ 44.000 millones pactados como muy tarde este viernes si quiere evitar ir a un juicio impulsado por la empresa después de que diera marcha atrás.

El jefe de Tesla trató de negociar una rebaja del precio de la operación, pero Twitter no aceptó y, finalmente, con el proceso judicial ya muy cerca, Musk se dio por vencido y anunció que accedía a cerrar la operación en los términos originales.

El video sugiere que las dos partes pueden haber cerrado ya los detalles de la operación, en la que los analistas veían como principal obstáculo la financiación, antes de la fecha clave del viernes.

Un par de horas antes, el empresario había expresado: "Una cosa bella de Twitter es cómo empodera el periodismo ciudadano, la gente puede diseminar noticias sin un sesgo del 'establishment'".

A beautiful thing about Twitter is how it empowers citizen journalism – people are able to disseminate news without an establishment bias

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022