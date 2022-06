"Es duro decir que la persona con la que estás te violó", dijo expareja del futbolista Sebastián Villa, a quien denuncia por abuso

“Me llegaban mensajes con amenazas, con pedidos de que salga de ahí urgente, porque yo le dije que iba a ir al médico", contó.

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa enfrentará a la Justica por las acusaciones de violencia de género realizadas por su ex pareja, Daniela Cortés. Este expediente ocurre en paralelo a la causa por abuso sexual, detalló Infobae.

La denunciante en ese caso fue Tamara Doldán, una expareja del futbolista que afirmó haber sufrido violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio en junio de 2021, en una casa de un barrio privado.

Este lunes, en entrevista con el noticiero argentino Telenoche, Doldán relató cómo fue tomando conciencia del abuso y la atención médica que recibió. “Esa noche fue terrible. Fue en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Y de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos”, dijo.

“Me dolía todo. Me costaba muchísimo caminar, me dolía, estaba sola. Me daba mucha vergüenza contarle a alguien cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabía que sola en mi casa no podía estar”, contó la mujer, y agregó que posteriormente decidió ir a un centro médico.

Una vez allí, y ya en la consulta, Doldán dice que además de los dolores, se sentía “muy nerviosa” porque estaba “muy presionada” porque desde el entorno del futbolista no paraban de llegarle mensajes y llamadas. “Me llegaban mensajes con amenazas, con pedidos de que salga de ahí urgente, porque yo le dije que iba a ir al médico. Todos trataban de comunicarse conmigo para que salga de ahí urgente”, contó.

“Cuando la médica me atiende y me confirma que realmente no era normal lo que tenía… es duro decir que la persona con la que estás te violó. Y cuando la médica me lo dice, me dice que tenía signos de abuso. Me revisa y quiere que haga una denuncia. Estaba golpeada. Ella me dice que tenía signos de abuso, le confirmé que sí, que era así, y me largué a llorar”, agregó.

Como parte del protocolo ante casos de abuso, Doldán explicó que la doctora le dijo que tenía que hacerle un estudio de VIH, y fue ahí donde la mujer le dijo a la médica que todo había sucedido con su pareja. “Le digo que ese era el punto: que era mi pareja Y ella me dijo: ‘Sea tu pareja o no, esto es un abuso, es una violación, estás golpeada’”, contó.