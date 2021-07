Esposa herida del presidente haitiano asesinado publicó fotos desde el hospital

Martine Moise publicó imágenes desde la cama en su habitación del centro asistencial, donde se recupera de los balazos recibidos en una pierna y un brazo.

La viuda del asesinado presidente de Haití Jovenal Moise, evacuada a Miami tras el ataque en que resultó gravemente herida, difundió fotos de su hospitalización, agradeciendo el jueves a quienes la atendieron y le permitieron "resistir".

"Gracias por el equipo de ángeles de la guarda que me ayudaron en este terrible momento", dijo Martine Moise junto a dos imágenes en las que se la ve en una cama de hospital.

"Con su trato gentil, su amabilidad y cuidado, pude resistir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!", agregó la ex primera dama haitiana, cuyo brazo derecho aparecía completamente vendado.

