"Fue lo mejor que me pasó abrazarlas": el testimonio de una mujer israelí que se reencontró con tres de sus familiares tras ser liberados

La pareja de su madre y su tío aún permanecen secuestrados por la organización terrorista Hamás.

Cinco familiares de Guefen Sigal, una mujer israelí de 36 años, fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre, y tres de ellos liberados el 28 de noviembre durante la tregua. Guefen habló con Telemundo y dijo que todo lo que puede hacer es confiar que las 138 personas que sigues cautivas en Gaza sean liberadas.

Ella vive en Beersheva, en el sur de Israel, y trabaja como asistente social atendiendo a mujeres víctimas de violencia doméstica. Es hija de argentinos que se mudaron a Israel en 1982. Está casada y tiene una hija de dos años que se llama Shahar.

El pasado 7 de octubre, su mamá, Clara Marman; la pareja de ella, Luis Har; su tío Fernando Marman; su tía Gabriela Leimberg y su prima Mia Leimberg, quienes visitaban a su madre en el kibutz Nir Yitzhak, fueron todos secuestrados por el grupo terrorista Hamás, durante los ataques perpetrados contra Israel.

Todos habían asistido el día antes al cumpleaños de la hija de Guefen en Beersheva, y luego viajaron 45 minutos al Kibutz, que queda a 4 km de la Franja de Gaza, para pasar la noche. A la mañana siguiente fueron raptados del refugio donde se escondieron durante horas cuando comenzaron los atentados terroristas.

El 28 de noviembre, después de 53 días cautivas, fueron liberadas su mamá, su tía y su prima. "Estábamos muy preocupados no sabíamos en que estado estaban, cómo iban a volver, cómo los trataron ahí", aseguró.

"Aparte de extrañar un montón fue lo mejor que me pasó en estos dos meses abrazarlas a mi mamá, a mi tía, a mi prima", expresó. "Cuando (ellas) salieron estaban seguras que también iban a salir los demás, mi tío y la pareja de mi mamá. Luego entendieron que (ellos) no iban a salir y fue muy doloroso", agregó.

Guefen dijo que sus familiares liberadas le contaron cómo vivieron el tiempo en cautiverio, aunque no pudo brindar más detalles sobre el lugar en el que las mantenían, para proteger a los rehenes que siguen en Gaza. Detalló que su mamá y su tía precisaban medicamentos para tratar enfermedades crónicas, que no les fueron suministrados, y que no les daban mucha comida tampoco. Estaban las tres juntas.

Relató que cuando entraron los soldados y ellas estaban escondidas fueron "momentos de impotencia total". Y añadió: "Estuvimos sin saber su estado, sin poder venir a ayudarlos, fueron los momentos más difíciles de mi vida".

A dos meses del inicio de la guerra Guefen pide que los 138 rehenes que siguen en Gaza sean liberados y aseguró que los civiles palestinos también son víctimas de Hamás. "El pueblo palestino sufre como nosotros de la situación con la organización terrorista de Hamás", lamentó.

"A mí me rompe el corazón ver las imágenes de ahí, es muy triste. Somos humanos todos y es muy duro, tantas víctimas...", cerró.