George Clooney, Beyoncé y un mensaje del Dalai Lama: así fue la glamorosa fiesta de 60 años de Obama

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama cumplió 60 años el 4 de agosto y lo festejó este sábado con una anunciada y glamorosa celebración en su mansión ubicada en la isla Martha's Vineyard.

En primera instancia se había anunciado que la fiesta sería multitudinaria y asistirían más de 500 personas. Sin embargo, por el avance de la variante delta del coronavirus, el exmandatario redujo la lista de invitados a algo más de 100.

Esto no impidió que el lugar se llenara de superestrellas norteamericanas. Entre los asistentes estuvieron los actores de Hollywood George Clooney, Bradley Cooper y Tom Hanks, los directores Spike Lee y Steven Spielberg y los músicos Beyoncé y su cónyuge el rapero Jay-Z, Bruce Springsteen, Alicia Keys, H.E.R. y John Legend junto a su pareja, la modelo Chrissy Teigen. También estuvo la estrella de la NBA Dwyane Wade junto a su cónyuge, la actriz Gabrielle Union.



Durante la fiesta hubo actuaciones musicales a cargo de John Legend, H.E.R. y Erykah Badu. Además, The Times informó que el presidente norteamericano Joe Biden, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el Dalai Lama enviaron mensajes en video a Obama que se proyectaron en la celebración.

Barack and Michelle Obama from his 60th party pic.twitter.com/amGMRgsInO

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 8, 2021