Gobierno argentino abrirá registro voluntario para renunciar a subsidios estatales en tarifas del transporte público

El gobierno de Argentina anunció este lunes que abrirá en los próximos días un registro voluntario para renunciar a los subsidios estatales en las tarifas del transporte público, una opción que invitó a hacer a aquellos que concuerdan con las propuestas de los candidatos presidenciales opositores de recortar o eliminar las ayudas estatales.

El ministro de Transporte argentino, Diego Giuliano, dijo en rueda de prensa que se informará desde este martes a los usuarios los costos de los boletos con y sin subsidios y se abrirá desde el viernes un registro para que los pasajeros de ómnibus y trenes urbanos puedan en forma voluntaria renunciar a los subsidios estatales en las tarifas.

El ministro recordó que, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo domingo, candidatos opositores han planteado que los subsidios al transporte no son necesario para los usuarios.

"Dado que el debate se ha centrado sobre si se van a quitar en adelante, como lo proponen algunos candidatos, los subsidios al transporte, nos parece muy importante que la sociedad sepa de qué se trata", señaló Giuliano. El ministro sostuvo que "quienes están de acuerdo con la política de no subsidios deberían optar por no recibir subsidios".

"Me parece algo de mínima lealtad. Quien va a decidir (en los comicios) por opciones que eliminan subsidios al transporte tienen la oportunidad, desde el vamos, de hacerlo, entendiendo el impacto que eso significa no solo en lo individual sino en la cuestión social. Por eso es optativo", indicó.

Ratificó que el gobierno, cuyo ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato presidencial del oficialismo, "sostiene" la política de subsidios al transporte, de la que se benefician actualmente unas 5.000.000 de personas, porque permite que jubilados, trabajadores de ingresos bajos y medios y estudiantes puedan movilizarse en ómnibus y trenes urbanos.

Las tarifas se encuentran congeladas desde agosto, cuando la inflación dio un salto del 12,4 % mensual tras una devaluación brusca del 22 % en el tipo de cambio oficial.

Sin subsidios, la tarifa mínima para viajar en un ómnibus urbano pasaría de 52,96 pesos argentinos (14 centavos de dólar al tipo de cambio oficial) a 700 pesos (1,91 dólares), mientras que el boleto mínimo en tren subiría de 33,28 pesos (9 centavos de dólar) a 1.100 pesos (3 dólares).

"Estamos abriendo un debate público, que no es hipotético ni simbólico. Quien no está de acuerdo con la política de subsidio al transporte, opte por no recibirlo. Se trata del sinceramiento de la voluntad de cada uno respecto al sistema de transporte", remarcó el ministro.

EFE