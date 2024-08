Habló Fabiola Yáñez tras la denuncia contra Alberto Fernández: "Esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que ha hecho"

Yáñez acusó a Fernández de "terrorismo psicológico": "Esta persona estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar".

La exprimera dama de Argentina Fabiola Yáñez brindó este sábado la primera entrevista luego de la denuncia presentada contra su expareja, el expresidente del país vecino Alberto Fernández.

"Otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo", dijo en un fragmento de la entrevista con Infobae.

La actriz y periodista de 43 años habló desde Madrid, donde reside con su hijo Francisco -también hijo de Fernández-, de dos años.

Contó, a su vez, que "lo peor" lo vivió durante el último año de presidencia de Fernández. Tanto así, que debió irse del edificio principal de la residencia presidencial de Olivos e instalarse en la casa de huéspedes.

"No soportaba más. Entonces ni siquiera le contestaba. Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes. Y después tomé la decisión. En julio más o menos. Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo. Entonces empezaron desde antes de agosto, todas las semanas, a darme un cuento distinto: 'Mañana te vas', y así. Pero no me dejaron ir hasta el 2 de diciembre", narró.

Yáñez contó que las infidelidad de Fernández con otras mujeres ocurrían "todo el tiempo".

"Yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho", dijo sobre los videos de Fernández en la Casa Rosada con la comunicadora Tamara Pettinato.

Añadió que su hijo encontró en un celular imágenes de mujeres desnudas que enviaban fotos al entonces mandatario.

"Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: 'Fabiola, ¿qué es esto?' Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos", expresó.