"Hasta con un ojo negro me sacaron, ¿tiene actualidad, no?": en el juicio por intento de magnicidio, CFK aludió a la denuncia contra Fernández

“Nunca escuché que trataran a un presidente de machista y misógino, cuando muchos lo han sido y lo son”, afirmó la expresidenta argentina.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner -CFK- (2007-2015), declara como víctima este miércoles en Buenos Aires en el juicio contra los acusados del intento de asesinato que sufrió el 1° de setiembre de 2022. Allí, durante la audiencia, hizo alusión a la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández y recordó las varias veces en las que diferentes medios la retrataron con un ojo golpeado.

En medio de la instancia judicial, la exmandataria fue consultada sobre si alguna vez se había sentido violentada durante sus períodos como presidenta. Fue allí que mostró varias tapas de diarios y revistas con diversas imágenes en las que se la mostraba con el ojo morado, como golpeada, e hizo clara alusión a las fotos que se difundieron en los últimos días de la exprimera dama Fabiola Yáñez golpeada, quien acusa a Fernández de violencia de género.

Entre esas tapas, mostró una de la revista Noticias que titulaba “El negocio de pegarle a Cristina”: “Hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual… Hasta con un ojo negro me sacaron, con una curita. ‘El negocio de pegarle a Cristina’, ¿tiene actualidad también, no? Como verán, todo siempre se repite”, afirmó Fernández.

Después mostró una caricatura en la que también tenía el ojo morado: “En 2008, en la crisis que tuvimos con las patronales rurales, un gran caricaturista argentino de Clarín me caricaturizó con un ojo negro. Todos saben que yo no soy feminista, pero en ese momento ninguna de las feministas creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer, nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer, sigo siendo la única, y sufría estas agresiones en mi condición de mujer”, afirmó.

Con esto, criticó que “a ningún hombre presidente, que los hubo, lo caricaturizaron de esa manera; nunca, jamás”. “Nunca escuché que trataran a un presidente de machista y misógino, cuando muchos lo han sido y lo son”, agregó.