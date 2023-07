Increíble hallazgo dentro de un cachalote muerto: encontraron una formación intestinal conocida como “ámbar gris”, valuada en US$500.000

En la industria de los perfumes, el llamado “ámbar gris” es sumamente preciado por sus propiedades.

"También ayuda a que el perfume permanezca por más tiempo en la piel, aunque como cualquier otro aroma, no es para todo el mundo", añadió el experto en fragancias.

"El ámbar gris tiene un aroma muy particular", había explicado en 2o15 a la BBC Mundo la fundador de la empresa de perfumes británica Shay & Blue, Dom Devetta. "Su aroma es intenso, dulce, animal. Añade una capa dentro de la fragancia que le da un toque de pasión, sensualidad, sexualidad y eso es algo difícil de lograr", había señalado en aquel momento.

“Igual que en el riñón, cuando se forma un núcleo que comienza a calcificarse. Esto igual. Imagina un pico que no sale bien porque el intestino no funciona bien, no lo protege bien, o que simplemente queda atrapado, empieza a formar una piedra”, expuso Antonio Fernández, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la cadena RTVC.