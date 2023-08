Jenni Hermoso contradijo a Rubiales: "En ningún momento consentí el beso que me propinó, no tolero que se ponga en duda mi palabra"

La futbolista fue besada por el presidente Federación Española de Fútbol durante la entrega de premios.

Jenni Hermoso aseguró este viernes que "en ningún momento" consintió el beso que le dio el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la entrega de premios tras la obtención del campeonato del mundo con la selección española el pasado domingo.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", señaló la futbolista en un comunicado.

Ante la polémica, se esperaba que Rubiales renuncie a la federación. Sin embargo, aseguró: "No voy a dimitir, no voy a dimitir".

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmó que en el Gobierno español harán "todo lo que esté en su mano" para que Rubiales no siga al frente de la RFEF.

Ribera ha indicado que ahora toca "hacer una valoración técnica desde el punto de vista de procedimientos y de garantías de derechos en toda la ordenación deportiva, pero lógicamente", añadió, "vamos a activar todo lo que esté en nuestra mano" para que Rubiales no siga al frente de la RFEF, pues su comportamiento "difícilmente puede calificarse como digno representante del fútbol español".