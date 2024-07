"Creo que lo mejor es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", expresó.

Joe Biden anunció que no será candidato a la Presidencia de los Estados Unidos y se baja de la contienda electoral que se desarrollarán en noviembre.

"Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", escribió el presidente en una carta.

"Permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido", añadió.

Además, agradeció a su vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia "extraordinaria" en su mandato.

Por último, Biden expresó su "más sincero agradecimiento" al pueblo de Estados unidos "por la fe y la confianza que han depositado en mí".

"Hoy creo lo que siempre he pensado: no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América", concluyó.