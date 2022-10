Jurado de Nueva York desestima acusaciones de agresión sexual del actor Anthony Rapp contra Kevin Spacey

El jurado concluyó en un tiempo récord que Rapp no mostró "evidencia" de que el ganador de dos Oscars había tocado "sus partes sexuales o íntimas"

Un jurado desestimó este jueves la demanda civil del actor Anthony Rapp contra el protagonista de House of Cards, Kevin Spacey, que le acusaba de una agresión sexual ocurrida hace 36 años y le reclamaba US$ 40 millones por "angustia emocional".

El jurado concluyó en un tiempo récord que Rapp no mostró "evidencia" de que el ganador de dos Oscars había tocado "sus partes sexuales o íntimas", según el documento presentado por el juez Lewis Kaplan, que dio por cerrado el caso.

Spacey había asegurado este lunes en el tribunal de Manhattan, donde se realiza el juicio civil por las acusaciones de abuso sexual denunciadas por Rapp cuando este era menor de edad, que "no eran ciertas".

El protagonista de la serie "Star Trek: Discovery" le reclamaba US$ 40 millones por lo que, según su versión, había ocurrido en 1986, cuando tenía 14 años y el ganador de dos Oscar, 26.

"No recuerdo haber estado con él en ninguna fiesta privada ni tengo memoria de haber estado con él en un apartamento", como alega el denunciante, había dicho al ser preguntado por su abogado.

Antes de sentarse a declarar este lunes, Spacey, de 63 años, obtuvo una victoria cuando el juez Lewis Kaplan desestimó como lo reclamaba la defensa de Rapp, de 50, de que se trató de un acto intencional que le causó angustia emocional.

En su denuncia de setiembre de 2020, Rapp aseguraba que Spacey lo invitó a su apartamento en Manhattan, donde lo levantó en brazos "como un novio a la novia para traspasar el umbral" de la puerta cuando estaba mirando la televisión, lo colocó en la cama y frotó su ingle contra él.

La defensa de Spacey ha intentado desmontar las alegaciones de Rapp, que ha incurrido en varias contradicciones sobre fechas y a lo largo de estos años intentó dar una versión en la que ocultó la presencia de su amigo John Barrowman en el primer encuentro con Kevin Spacey, que según este, fue el único.

En el interrogatorio de este lunes, Spacey había señalado que había tratado de mantener su sexualidad y su vida en el ámbito de lo privado. Además, describió a su padre como un "supremacista blanco" y un "neonazi", lo que hasta hoy nunca había dicho en público, a quien no le gustaban los homosexuales ni su interés por el teatro.

Al referirse a las acusaciones que Rapp hizo públicas en un artículo en 2017 en la revista Buzzfeed, Spacey dijo que se sintió "sorprendido, asustado y confuso" y aunque no tenía "idea de dónde había podido haber ocurrido" presentó una excusa pública por recomendación de sus asesores, lo que hoy lamenta. "Aprendí la lección de pedir disculpas por algo que no has hecho", aseguró.

Tras tener su carrera como actor asentada y de llevar sopesando su salida del armario desde hacía más de un año, la publicación de 2017 le hizo admitir públicamente su tendencia sexual.

"Me acusaron de intentar cambiar de asunto, de intentar desviar la atención, o de que estaba confundiendo una acusación con ser gay, lo que nunca fue mi intención", había expresado llorando, antes de agregar que "nunca hubiera hecho nada para herir a la comunidad gay" y pidió disculpas por ello: "Lo siento profundamente", había concluido.

AFP