Kate Middleton anunció "buenos progresos" en su tratamiento contra el cáncer y este sábado reaparecerá en un evento real

La princesa de Gales, Kate Middleton, asistirá este sábado junto a su familia a la ceremonia que celebra el cumpleaños del rey Charles III, el 'Trooping the Colour', en la que será su primera aparición oficial en público desde que el pasado marzo anunció que padece cáncer.

La propia Kate, esposa del heredero de la Corona británica William, desveló su reaparición en un mensaje escrito difundido por el Palacio de Kensington -su residencia oficial- junto a una foto reciente, en el que dijo que estará acompañada en el desfile militar por su marido y sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

Además, la princesa de Gales explica que, pese a que su tratamiento con quimioterapia continuará todavía durante los próximos meses, confía en poder estar presente en algunas actividades públicas más este mismo verano.

"Tengo ganas de asistir al desfile por el cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a unos cuantos compromisos públicos durante el verano, pero sabiendo que no he salido de peligro todavía", escribió.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024