La ministra de Agua de Nueva Delhi comenzó huelga de hambre en protesta por la crisis hídrica que vive la capital india y acusa a otros estados

"Este ayuno continuará hasta que acabe la sed de los 28 millones de habitantes de Nueva Delhi y reciban justicia”, afirmó.

La ministra de Agua de Nueva Delhi, Atishi Marlena Singh, comenzó este viernes una huelga de hambre indefinida en señal de protesta por la crisis de agua que vive la capital india, con fallos en el suministro desde hace semanas, y de la que responsabiliza a otros estados vecinos.

“Como ministra de Agua, he probado todas las posibilidades pero al no encontrar ninguna solución a este problema, he decidido luchar por la verdad. Me sentaré en ayuno indefinido", dijo Atishi durante un acto en la capital.

"No comeré nada y solo beberé agua. Este ayuno continuará hasta que acabe la sed de los 28 millones de habitantes de Nueva Delhi y reciban justicia”, agregó.

La representante del Aam Aadmy Party o Partido del Hombre Común (AAP) había amenazado esta semana con iniciar la huelga de hambre si el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido del primer ministro Narendra Modi y que gobierna los estados vecinos a Nueva Delhi, no daba un paso adelante hoy para acabar con la escasez de agua que afronta la capital.

Atishi viene señalando en las últimas semanas que el territorio capitalino no está recibiendo la cantidad de agua pactada con resto de estados, especialmente de los vecinos Haryana e Himachal Pradesh.

Esto, sumado a la intensa ola de calor que vivió durante semanas Nueva Delhi, desató una crisis de agua en la capital y llevó a las autoridades a imponer restricciones a su uso.

Los camiones cisterna que llevan agua potable a los barrios donde escasea son rápidamente rodeados por decenas de personas cargadas de garrafas, mientras que algunos incluso se suben a la cisterna, empujados por la necesidad de agua, según imágenes difundidas por medios locales.

El ministro de Salud de la capital, Saurabh Bharadwaj, confirmó ayer a los medios que 14 personas murieron en los últimos días por golpe de calor en Nueva Delhi debido a las altas temperaturas que han llegado a rozar los 50 grados celcius, y aseguró que más de 300 fueron ingresadas con síntomas de insolación, de las que 118 seguían en hospitales.

Esta cifra, sin embargo, podría ser mucho más elevada. Según cifras de la ONG 'Centro de Desarrollo Holístico', 192 personas sin hogar murieron entre el 11 y el 19 de junio en Nueva Delhi debido a la ola de calor.

La ciudad ha experimentado hoy las primeras lluvias después del tórrido verano, anticipo de las precipitaciones monzónicas que está previsto que lleguen a la capital en los próximos días

EFE