"Le pedí que me dejara ir a mi casa, por favor": el testimonio de la mujer que denunció a los rugbiers franceses por violación en Argentina

La mujer de 39 años que denunció a los rugbiers franceses por violación contó lo que ocurrió la madrugada del 7 de julio en la que ambos deportistas de la selección abusaron sexualmente de ella. Según informó La Nación en base a la denuncia que realizó la víctima ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza, todo comenzó en la zona vip de un baile.

Allí la joven conoció a uno de ellos, que le pareció atractivo y empezaron a tomar tragos. Contó que él le daba fernet en un vaso de plástico, pero que ella no vio cuando lo preparaba porque estaba bailando. Él la quería llevar al baño.

“Yo no sé si me metió algo en el trago, pero me inducía a tomar”, relató. Agregó que en un momento él la invitó a "tomar algo al Hotel Diplomatic", donde estaba alojado. Al llegar al lugar, ambos subieron a la habitación, pero ella no vio "ningún tipo de bebida" y la violencia y los abusos empezaron de inmediato.

“Yo le pedí que me dejara ir a mi casa, por favor, y el sujeto movía la cabeza y me decía que no”, declaró. Afirmó que mientras ocurría todo esto, sonaron golpes en la puerta y entró otro joven que también participó de forma activa del ataque sexual. Duró horas.

Cuando todo terminó, ella señaló que fue al baño y advirtió que tenía marcas de golpes (incluido uno en un ojo), mordidas y estrangulamiento. Por momentos -dijo- la dejaron sin oxígeno “al punto del desvanecimiento”.

Hugo Auradou, de 20 años, y Oscar Jegou, de 21, violaron y golpearon con "violencia feroz" a su víctima, dijo la abogada querellante Natacha Romano el miércoles a la AFP. Ambos fueron detenidos el lunes en Buenos Aires. Allí podrían ser imputados y arriesgan, de ser hallados culpables, hasta 20 años de prisión.

De su lado, la defensa de los acusados alega que el encuentro "habría sido consentido", así como que, según testigos e imágenes de cámaras de seguridad, "no se advierten (los) golpes" que denunció la mujer.

La víctima fue hospitalizada tras sufrir una "descompensación" este jueves, en momentos en que los jugadores son trasladados de Buenos Aires a la provincia de Mendoza -el lugar de los hechos- para presentarse ante la fiscalía.

La mujer sufrió un trastorno del ánimo llamado "hipotimia" y "una descompensación general del cuerpo producto de todo lo sucedido y está internada", informó la abogada Romano, sin especificar el nombre de la clínica donde permanecerá entre 24 y 48 horas internada.

"Cuando vio los informes se angustió, entró en un estado de shock total y se desvaneció, sobre todo por las lesiones que mostró la tomografía", detalló al medio local Radio Uno. Horas antes los deportistas fueron trasladados desde la sede de Interpol de la policía federal en Buenos Aires hacia Mendoza, donde deben someterse a exámenes médicos.

"Tiene marcada la espalda, mordeduras, rasguños, golpes en los pechos, en las piernas y en las costillas", detalló Romano sobre el estado de salud de su clienta.

Nicolás Yungman, psicólogo del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear y quien no está vinculado al caso, explicó a la AFP que la hipotimia a la que se refirió Romano "puede ser un efecto del trastorno de estrés postraumático, que se da luego de una experiencia traumática y que provoca que la persona no pueda expresare bien, tenga movimientos lentos, lenguaje inexpresivo y pérdida de interés".

