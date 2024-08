"Me dijo que Alberto Fernández la había golpeado muchas veces": habló el abogado de Fabiola Yañez tras denuncia contra el expresidente

"Lo escuché a Alberto decirme que en su vida le había pegado a un mujer, y después me llama ella para contarme las atrocidades de fotos que tiene, dijo que son imágenes espeluznantes", expresó Fioribello.

"Cuando me llamó, me dijo que Alberto Fernández la había golpeado muchas veces y que tenía muchísimas pruebas". Así habló el abogado Juan Pablo Fioribello, quien defenderá a Fabiola Yañez, exprimera dama de Argentina, en entrevista con Clarín.

Yañez denunció este martes al expresidente por violencia de género. El supuesto maltrato físico del exmandatario contra su entonces pareja saltó a la luz días atrás a raíz de fotos que estaban en el celular de la secretaria del expresidente, María Cantero. La Justicia encontró fotografías de Yañez con signos de violencia en su cuerpo.

Según comentó el abogado, entre el poder y una mujer golpeada "estará siempre del lado de una mujer golpeada". "No defenderé bajo ningún concepto al doctor Fernández; es algo que le dije cara a cara después del primer Zoom en el que la señora Yañez había desistido de iniciar la acción penal", agregó.

Fioribello dijo que Yanez aún no declaró, pero pidió "formalmente" que se desarchive el legajo reservado y que se comience con la investigación penal. Falta que ella amplíe su declaración.

"Yo no he visto las fotos, pero le creo en lo que ella está contando. Lo escuché a Alberto Fernández decirme que nada era cierto, que en su vida le había pegado a un mujer y después me llama ella para contarme las atrocidades de fotos que tiene, dijo que son imágenes espeluznantes de cómo la habría golpeado", manifestó.

"Ella debe declarar y aportar las pruebas que sostiene tener. Después hay que ver si esas fotos tienen relación directa con el hecho denunciado. Me aseguró que muchas son en la Quinta de Olivos", añadió el abogado a Clarín.

"A ella hay que creerle y esperar que la Justicia eche luz sobre la situación. Si aparecen las fotos será muy difícil explicar esta situación", remarcó.

Fioribello señaló que su sorpresa fue "enorme" cuando lo llamó y le dijo que "no podía seguir viviendo así y no aguantaba más la presión". "Sólo me contó que se sintió muy contenida por el juez (Julián) Ercolini y el equipo del juzgado en un momento de mucha conmoción y temor", apuntó.

Por último, el abogado relató que en la ampliación de la denuncia Yañez dará detalles sobre cómo fueron los golpes, dónde los sufrió, fechas, lugares y ante quién. "No me cabe ninguna duda de que terminará en el juzgado de San Isidro que tiene competencia sobre la Quinta de Olivos", subrayó.